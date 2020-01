El Gobernador retomaría sus actividades el viernes

El gobernador Gustavo Valdés retomaría su agenda oficial el próximo fin de semana, ya que se espera que esté en una de las noches de la Fiesta Nacional del Chamamé, que inicia el viernes.

No se descarta que el Gobernador retome sus actividades oficiales el lunes 13 de enero, aunque hay quienes aseguran que lo hará recién para la Fiesta Nacional del Chamamé.

En tanto, hasta ayer rigió la feria administrativa para todos los trabajadores del Estado provincial.

La feria abarcó todas las reparticiones de la administración pública provincial central y organismos descentralizados y autárquicos.

Entre las cuestiones de agenda del mandatario se destacan los posibles cambios en su equipo de trabajo, aunque se prevé que no habrá nuevos nombramientos, al menos, hasta marzo y para algunos cargos vacantes se repasa la lista de ex diputados que dejaron sus bancas el mes pasado.

La última funcionaria en asumir fue Geraldine Calvi. La ex diputada provincial asumió como gerenta del Instituto de Previsión Social.

Su designación se concretó tras una decisión del gobernador Gustavo Valdés, que concretó el titular del IPS, Marcos Amarilla.

“Estamos armando un equipo de primer nivel para seguir apostando a nuestros jubilados, quienes durante toda su vida dieron lo mejor para esta provincia con su trabajo, hoy tienen el derecho de ser reconocidos y para ello trabajamos desde el primer día, es nuestra misión y lo hacemos en este proyecto de provincia que encabeza Gustavo Valdés con la premisa clara de incluir a este sector que es muy sensible”, recordó Amarilla.

Durante diciembre se concretaron los primeros cambios en el gabinete de Valdés.

El primero en asumir fue Carlos “Mono” Vignolo, quien volvió a ocupar su antiguo cargo de ministro secretario general de la Gobernación, que ostentó desde 2009 hasta 2017.

Luego, fue el turno de Marcos Amarilla, quien desembarcó en el Instituto de Previsión Social y un día después, la odontóloga Silvana Vega Bajo se hizo cargo de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria.

El ingeniero Claudio Anselmo se puso al frente del Ministerio de la Producción y el viernes pasado Mario Piñeiro asumió con subinterventor del Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico). Entre los nombres que se barajan para los cargos vacantes se mantiene la posibilidad de que Orlando Macció, ex secretario general del Consejo Federal de Educación, pueda ser el nuevo ministro de Ciencia e Innovación Productiva.

Hubo quienes desde el entorno del gobernador Gustavo Valdés minimizaron y hasta negaron la posibilidad. Lo cierto es que todo parece indicar que el mandatario no estaría apurado en cubrir esa vacante.

Por eso, no son pocos quienes aseguran que Valdés podría suspender los nombramientos hasta marzo. Otro que espera novedades es el ex diputado José Fernández Affur. El mercedeño también ocuparía un lugar en el equipo provincial, aunque se desconoce qué puesto.

Se espera que a mediados de febrero comience a definirse quién ocupará el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Las funciones del área serán determinar los objetivos y formular políticas del área de su competencia, para incrementar la capacidad de respuesta a problemas productivos y sociales prioritarios de la provincia.

También deberá ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.

Tendrá que intervenir en la formulación y gestación de convenios de integración y cooperación científico-tecnológicos.

Deberá coordinar las políticas de mediano y largo plazo en asuntos de su competencia y contribuir a partir de la ciencia, tecnología e innovación productiva para el desarrollo económico, social y cultural de nuestra provincia.

Se deberá ocupar de la promoción y apoyo a la actividad científico-tecnológica y a la formación de posgrado de recursos humanos de nuestra provincia.

Deberá ejercer el poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones, derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser autoridad de aplicación de todas las normas específicas referidas a su competencia.