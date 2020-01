La tarifa eléctrica registró aumentos, pero se sostienen valores subsidiados

Mientras se debate a nivel nacional el congelamiento de los precios del servicio eléctrico, en la provincia rige desde diciembre un cuadro tarifario con incrementos por encima del 30 por ciento en una primera etapa para las pequeñas demandas residenciales. Sin embargo, para contrarrestar el impacto en los bolsillos, el Gobierno Provincial subsidió gran parte del costo fijo y un 27 por ciento del variable para los usuarios comprendidos en la tarifa social correntina.

El Gobierno nacional dispuso el congelamiento de la tarifa eléctrica en la zona metropolitana de Buenos Aires y, en la Ley Nacional de Solidaridad y Reactivación Productiva se invita a las Provincias a suscribir a un acuerdo similar. Algunas jurisdicciones como Mendoza avanzaron en ese sentido. Sin embargo, no todos los sectores políticos estuvieron de acuerdo con medidas de este tipo.

Por ejemplo, desde la UCR nacional, con la firma precisamente del ex gobernador de la mencionada jurisdicción y presidente del sello partidario, Alfredo Cornejo, se emitió un duro comunicado sobre la política de congelamiento de tarifas. “El costo de distribución eléctrica a los usuarios de Edenor y Edesur ha sido congelado por el Gobierno, por supuesto a cargo de los fondos nacionales. Esa medida va en directo detrimento al interior del país, que se queda afuera de ese reparto inequitativo de recursos”, expresa el documento.

En la provincia, en tanto, rige un cuadro tarifario desde diciembre con aumentos por encima del 30 por ciento en una primera etapa y del 100 por ciento en una segunda, a partir del próximo mes. No obstante, también se dispuso de una fuerte política de subsidio a través de un cuadro tarifario social, con la compensación del 27 por ciento del precio variable del suministro eléctrico. Esto contemplaría a aproximadamente la mitad de los usuarios de la Dpec.

La ingeniería para intentar compensar se puede observar en la relación entre el cuadro tarifario anterior con el vigente. En el caso de la cuota fija por suministro registra un incremento de un 37 por ciento para el caso de las pequeñas demandas residenciales urbanas (con una potencia de hasta 10 kw), ya que pasó de 196 pesos por bimestre a 269 pesos en una primera etapa. Sin embargo, para febrero se contemplaría una segunda etapa que, en total representaría un incremento del 112 por ciento, ya que la tarifa fija aprobada es de 416 pesos bimestrales.

Para los usuarios que estén contemplados en la tarifa social eléctrica, la diferencia se prevé, principalmente en los cargos variables, con un subsidio del 27 por ciento. Por ejemplo, en los primeros 600 kwh el cargo variable es de 4,060065 pesos en total de las pequeñas demandas residenciales urbanas, mientras que, para quienes poseen tarifa social es de 2,96021 pesos. De esta manera, se estima que por mes, el pago no superaría los 400 pesos para quienes tienen este tipo de consumo.

Además, se sostiene una tarifa específica para electrodependientes, que en el caso de las pequeñas demandas residenciales, la cuota fija es de 220 pesos en la primera etapa. En relación con el cuadro tarifario anterior sólo aumentó un 12 por ciento el cargo fijo.

Sin embargo, un mayor incremento se visualizó en las pequeñas demandas de servicios generales urbanos, que incluyen, por ejemplo, comercios. El cargo fijo bimestral aumentó 49 por ciento ya que pasó de 937 pesos a 1.398 pesos, de acuerdo con el cuadro vigente.