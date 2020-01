Las actas de infracciones de tránsito ahora serán digitales y avaladas con fotos

“El nuevo sistema de multas digital, primero, fue presentado a los inspectores y jefes de áreas. Y la semana que viene ya comenzará el período de prueba en las calles, por lo que es inminente su implementación”, afirmó el intendente de Bella Vista, Walter Chávez, al ser consultado por El Litoral. Haciendo referencia a la nueva forma en que serán labradas las actas de infracción de tránsito que, además ahora, estarán respaldadas con fotos.

Con la puesta en marcha del mencionado plan, los inspectores contarán con un dispositivo móvil muy parecido a un teléfono celular. En ese equipo contarán con un formulario automático en el cual podrán consignar una serie de datos referidas tales como el tipo de infracción, datos del vehículo, del conductor, etc.

Esa información, automáticamente será enviada a un sistema que está conectado con el Juzgado Municipal de Faltas. “Incluso, los inspectores pueden incluir hasta tres fotos en las que se observe la infracción y, además, nosotros -de ser necesario- podemos enviarles mensajes de texto al trabajador del área de tránsito”, señaló el Jefe comunal bellavistense. Tras lo cual consideró que el nuevo sistema no sólo modernizará el actual, sino que contribuirá a evitar situaciones conflictivas en las que, por un lado, el conductor dice que no violó ninguna norma y el inspector lo refuta.

Asimismo, desde el Municipio consignaron que “las actas podrán ser localizadas por el DNI, la patente, el tipo de infracción, la fecha y otras opciones de acceso a la base de datos”.

En tanto, el Intendente aseveró que el nuevo sistema de multas digital que lo presta una empresa de telefonía móvil, es una de las medidas que adoptarán en el Municipio como parte de un plan destinado a reducir las infracciones y mejorar la seguridad vial.