Nuevo hecho vandálico en el centro de ex combatientes

En Paso de los Libres, desconocidos provocaron daños en el centro de ex combatientes de Malvinas. Roberto Ghelardi, quien preside la institución, contó que en la mañana del último jueves, cuando arribaron al lugar observaron que no sólo rompieron la cámara de seguridad, sino también distintos elementos de iluminación. El ex combatiente además de informar sobre lo sucedido, manifestó que a través de las otras cámaras que existen en las instalaciones e inmuebles aledaños, buscarían identificar a la o las personas que dañaron el edificio.