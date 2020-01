Juan Martín Del Potro no jugará el Abierto de Australia

El argentino Juan Martín del Potro no participará del Abierto de tenis de Australia según lo anunció hoy oficialmente la organización del primer Grand Slam de la temporada mediante un mensaje en una red social.



“Juan Martín del Potro, que llegó dos veces a cuartos de final en este torneo, se ha bajado del Abierto de Australia 2020 mientras continúa recuperándose de la lesión en la rodilla. Te deseamos lo mejor con tu recuperación y esperamos verte de vuelta en Australia pronto”, dice el comunicado difundido en Twitter por la organización.



Del Potro no juega desde junio de 2019 por causa de una fractura en la rótula de la rodilla derecha y, tras bajarse del certamen a jugarse en Melbourne entre el 20 del actual al 2 de febrero, será reemplazado por el estadounidense Marcos Girón, cuya invitación pasó a su compatriota Michael Mmoh.



El tenista tandilense de 31 años tampoco jugaría el ATP 250 de Delray Beach que se desarrollará en Estados Unidos el mes próximo, ya que la rehabilitación no tuvo aún los resultados esperados y sigue sufriendo dolores.



Del Potro se fracturó la rótula de la rodilla derecha en junio pasado en el certamen de Queen’s jugando ante el canadiense Denis Shapovalov y en noviembre pasado no pudo jugar un partido exhibición ante Roger Federer en Buenos Aires.