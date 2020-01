Comunicaciones intentará extender su buen momento frente a Obras en Buenos Aires

Tras la muy buena victoria sobre Argentino de Junín el pasado viernes por 93 a 84, Comunicaciones de Mercedes intentará extender su buen momento cuando se mida contra Obras Sanitarias esta noche en la ciudad de Buenos Aires.

El encuentro dará inicio a las 20 y los jueces serán Oscar Britez, Ariel Rosas y Sebastián Moncloba.

Comu actualmente ocupa la séptima posición de la tabla de valores, con 22 unidades, producto de ocho victorias y seis derrotas.

Su rival de turno se encuentra en la undécima posición con cinco triunfos y seis caídas. Esta noche cumplirá su primer compromiso del nuevo año.

El triunfo de Comunicaciones en el durísimo Fortín de las Morochas se basó en que el equipo mercedeño dio pelea durante todo el desarrollo del partido. No aflojó en defensa e hizo pesar la experiencia de algunas de sus figuras, en el último cuarto, para abrir una estupenda victoria y acomodarse en la tabla, de cara a una exigente temporada.

En Obras, por su lado, los números del final de 2019, no son buenos. “Nos vino bien el parate. Pienso que no terminamos jugando de la mejor forma. Este receso nos sirvió para limpiar un poco la cabeza y los jugadores vinieron como era de esperar”, dijo el entrenador Gregorio Martínez.

“Por suerte, tenemos un día hasta el próximo partido, estamos haciendo hincapié en las cosas que tenemos que mejorar. Y nos pondremos firmes para agregarle cosas al equipo cada día”, agregó el DT.