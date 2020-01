Fernández dijo que aspira a "llegar a un punto de acuerdo" con el FMI

El presidente Alberto Fernández reiteró que el Gobierno trabaja en la reforma de la justicia federal para que se trate en sesiones extraordinarias en el Congreso y, tras asumir que "un par de malos jueces federales terminaron ensuciando a toda la justicia federal", insistió en la necesidad de "hacer que esto funcione bien".

"Yo espero que todos entiendan que nosotros necesitamos hacer que esto funcione bien", dijo el jefe de Estado en una entrevista con Horacio Verbitsky, publicada en el blog del periodista El Cohete a la Luna, al ser consultado sobre la resistencia que genera la reforma de la justicia federal entre algunos jueces.

Fernández agregó que están "trabajando" en la reforma judicial, y dijo que "es un tema para mandar a extraordinarias".

El Presidente insistió en la necesidad de que todos los jueces "entiendan que así no estamos funcionando bien" y que "estas cosas que uno propone no las hace en desmedro de alguien, las hace en favor de todos".

"Un par de malos jueces federales terminaron ensuciando a toda la justicia federal. Y la verdad, no es justo. No voy a dar los nombres porque como soy el Presidente me lo prohíben, pero ya lo he dicho en su momento", señaló.

Asumió también que existe "hoy un problema sistémico", pero aclaró que "hay jueces federales" a los que "dejar a salvo".

Fernández anunció el 10 de diciembre, tras asumir su mandato, que enviará al Congreso “un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”, con el objetivo de reorganizar y concentrar los esfuerzos para la "eficacia y transparencia" en la investigación del crimen organizado, el crimen complejo y el narcotráfico y la droga, flagelos que, dijo, deben abordase "con un carácter sistémico”.

La relación con Cristina Fernández de Kirchner

Fernández destacó el aporte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo que le sorprende cuando le preguntan si consulta con ella cuestiones de gobierno o de gestión, porque "lo raro, lo imperdonable, sería que no la consultase".

"¿Por qué tanto lío? Lo raro, imperdonable, sería que no la consultase. Sería un soberbio, sería un necio", sostuvo respecto a su relación con la ex mandataria.

Agregó que "es imposible" que él no hable con Cristina, y dijo: "A veces me pregunto, si vos tuvieras la posibilidad de contar con el consejo de alguien que estuvo en tu lugar durante ocho años… ¿Prescindirías?".

"Si además ese alguien es una persona de la que fuiste su amigo, que nos distanciamos y recuperamos la amistad, ¿prescindirías? Si además ese alguien, es alguien que va en el mismo sentido que vos, ¿prescindirías?", subrayó.

En cuanto a los temas que más ha consultado con Cristina desde que asumió la Presidencia dijo que fueron "mil", entre los que enumeró "cómo encarar el tema de la AFI, mucho de economía, la Ley de Emergencia y el tema del FMI", además de incorporaciones al Gabinete y cuestiones de relaciones bilaterales.

"Muchas más de las cinco que te dije, porque me importa su opinión, porque Cristina aporta, no resta", dijo en una entrevista con el blog El cohete a la Luna.

En cuanto a la situación en la provincia de Buenos Aires, que la semana pasada sancionó la ley impositiva que necesitaba el gobierno, y su relación con el gobernador Axel Kicillof, rechazó versiones del diario Clarín respecto a que Cristina intercedió por el ex ministro de Economía y le dijo a Alberto Fernánez que arreglen.

"La verdad es que nos juntamos con Axel, le pregunté qué es lo que le estaba pasando, cómo podía ayudarlo, porque obviamente la provincia de Buenos Aires es el 40% del Producto Bruto argentino", respondió.

Dijo también que "el día del primer debate en el Senado, de esta famosa ley, Axel estaba cenando acá conmigo. Y ahí te preguntás, ¿qué ganan diciendo que Axel es una cosa y que yo soy otra?", y agregó: "Yo no lo entiendo".

"Ellos te arman una historia, hoy te ponen un ladrillito, mañana te ponen otro y al cabo de una semana tenés una pared que no se sabe de dónde salió", lamentó.

"La verdad es que yo me he dado cuenta de que el modo es trabajar juntos, seguir juntos. Cuando nos separamos, nuestra división le hizo un enorme daño a la Argentina. Yo aprendí, dos veces no me pasa", dijo.

La política de Seguridad

Fernández aseguró que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, "expresa exactamente" lo que el gobierno nacional cree que "hay que hacer en materia de seguridad" y cuenta con su "aval" y "apoyo".

Así lo manifestó al responder a una consulta sobre actitudes críticas respecto de Frederic que ha tenido el titular de la cartera de Seguridad bonaerense Sergio Berni.

"Sería bueno que se ocupe de la provincia de Buenos Aires que tiene muchos problemas para resolver, básicamente. Sabina expresa exactamente lo que yo creo que hay que hacer en materia de seguridad. Cuenta con todo mi aval, con todo mi apoyo y estoy seguro que está en la senda correcta y el resto son opiniones de alguien", dijo el Presidente en una entrevista con El Cohete a la Luna.

Berni había calificado de “disparate” la decisión de Frederic de desestimar el uso de las armas Taser y señaló que la ministra nacional "nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperado cruzar un semáforo".

Frederic le había respondido que él "tampoco anduvo con una pistola en la mano en la avenida 9 de Julio".

La semana pasada ambos se reunieron y acordaron la conformación de un "Comando Unificado" para articular la distribución de los efectivos de las fuerzas federales en territorio bonaerense.