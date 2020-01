Dijo que con CFK “consulta miles de temas”

El presidente Alberto Fernández destacó el aporte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo que le sorprende cuando le preguntan si consulta con ella cuestiones de gobierno o de gestión, porque “lo raro, lo imperdonable, sería que no la consultase”.

“¿Por qué tanto lío? Lo raro, imperdonable, sería que no la consultase. Sería un soberbio, sería un necio”, sostuvo respecto a su relación con la ex mandataria.

Agregó que “es imposible” que él no hable con Cristina, y dijo: “A veces me pregunto, si vos tuvieras la posibilidad de contar con el consejo de alguien que estuvo en tu lugar durante ocho años… ¿Prescindirías?”.

“Si además ese alguien es una persona de la que fuiste su amigo, que nos distanciamos y recuperamos la amistad, ¿prescindirías?”