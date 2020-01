Polémica con una cerveza: el Gobierno la tildó de promover violencia contra la mujer

Un spot publicitario de una conocida cerveza desató una polémica en las redes sociales y el Gobierno decidió intervenir. Tildó a la publicidad de promover la violencia simbólica contra las mujeres. La compañía pidió disculpas y levantó el spot.

En alusión a la publicidad de un nuevo producto lanzado por una popular cerveza, calificada en las redes sociales como “misógina”, “machista” y “violenta”, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación publicó ayer una serie de tuits en relación con la “violencia simbólica”.

En su cuenta de Twitter, @MinGenerosAR, el ministerio dirigido por Elizabeth Gómez Alcorta divulgó una serie de posteos sobre la reciente publicidad de una cerveza, que fue levantada de los medios por la misma empresa.

“En estos días surgió un debate a raíz de una publicidad. Algunas personas se enojaron, otras se preocuparon y a otras no les pareció para tanto. Queremos usar esta excusa para charlar sobre la violencia simbólica, estereotipos y consumos que nos llevan a naturalizar conductas”, comienza el posteo del organismo nacional.

El siguiente tuit expresa que “la reproducción de la discriminación, desigualdad y dominación en las relaciones sociales a través de la difusión de mensajes, patrones, valores, íconos o signos es una violación a los derechos humanos de las mujeres conforme la Ley 26.485 y se conoce como “violencia simbólica”.

“Se trata de un tipo de violencia que se encuentra naturalizada y no suele ser identificada como tal por quienes producen y reciben los mensajes. Es parte de lo establecido por nuestra cultura. Por eso, está presente en todos los demás tipos de violencia por razones de género”, asegura.

La descripción continúa “cuando se presenta a las mujeres en roles estereotipados, se les asigna un valor simbólico inferior al de sus pares varones y se atenta contra la igualdad de oportunidades y derechos de todas las personas, por lo tanto, contra la posibilidad de construir una sociedad más justa”.

“Hablar y hacer visible la violencia simbólica nos permite poner en tensión y cuestionar la cultura establecida. Al mismo tiempo, es una oportunidad para mostrar que no hay formas únicas de representar a las mujeres y la diversidad a la hora de comunicar”, señala otro de los tuits.

Por último, desde el Ministerio invitan al usuario a pensar y debatir sobre la violencia simbólica para “combatir toda forma de violencia contra las mujeres, los géneros y la diversidad, porque creemos que una sociedad más igualitaria es posible y es justa para todas, todos y todes”.

La marca de cerveza lanzó un spot publicitario donde se observa a una joven en traje de baño tomando un jugo en una rueda de chicos y chicas que beben cerveza en la playa.

Entonces, una de sus pares le saca el vaso y entre varios la arrastran contra su voluntad hacia el mar, donde la recibe un hombre vestido como una especie de gurú o sacerdote.

Luego, esta especie de maestro de ceremonias la toma de la cintura y la sumerge bajo el agua mientras le hace tomar un sorbo de la cerveza.

La publicidad concluye con una imagen de la joven tomando la bebida por su cuenta, alegre y rodeada de amigos.

Ayer al mediodía #Brahma era la primera tendencia de Twitter en Argentina, con 11.000 tuits.

“En Brahma respetamos y celebramos las individualidades. Y como sabemos que no a todos nos gusta lo mismo, decidimos lanzar una cerveza con un toque de lima”, comienza el comunicado de la empresa cervecera.

“Pedimos disculpas a quienes sintieron lo contrario. No logramos expresarnos de una manera clara. Nuestra intención es seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva en la que podamos disfrutar de un momento con amigos de la manera que elijamos”, concluye.