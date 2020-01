El “Muñeco” Gallardo prefirió ver el vaso medio lleno

River jugó el sábado ante Nacional, en Uruguay, el único partido amistoso de la pretemporada, antes de enfocarse de lleno en la reanudación de la Superliga argentina, donde se encuentra con un partido pendiente “a tiro” de la punta del campeonato.

El Millonario lució totalmente desconocido en el primer tiempo, donde fue superado claramente por el campeón uruguayo, dando muchas ventajas en la marca, tanto en la zona de gestación como en la defensa.

El técnico de River, Marcelo Gallardo prefirió observar el vaso medio lleno, aunque seguro tomó nota de los errores cometidos para trabajarlos de cara a la reanudación del campeonato argentino. “Para ser el primer partido, vi algunas cosas buenas. Después hay otras para corregir, pero vamos a llegar bien”, señaló en declaraciones periodísticas realizadas tras el encuentro.

En la fila riverplatense ya no está Exequiel Palacios, vendido al Bayer Leverkusen de Alemania, un jugador que le daba equilibrio en la mitad de la cancha.

“Lo bueno es que pudimos sostener a la mayoría de los futbolistas. Se nos fue un jugador importante para el andamiento futbolístico como él, pero tenemos otros jugadores, no con las mismas características, que pueden jugar en su lugar”, señaló.

En la reanudación de la Superliga, el equipo del “Muñeco” deberá jugar ante Independiente el partido pendiente de la décimo cuarta fecha, donde no podrán estar Martínez Quarta y De la Cruz, suspendidos.

Por esa razón, el DT probó el sábado a la noche en el campus de Maldonado al chileno Paulo Díaz, de flojo partido, en la defensa junto con Pinola, al juvenil Cristian Ferreira, y al colombiano Juan Fernando Quintero, que continúa falto de ritmo, en el mediocampo.

“En ese andar futbolístico nuestro vamos probando algunas alternativas para seguir teniendo el mismo juego”, agregó Gallardo, aunque los futbolistas que ingresaron no estuvieron a la altura de lo que suele mostrar el equipo.

En el partido, Ignacio “Nacho” Fernández, demostró que es una carta fundamental en River, al igual que De la Cruz, que al ingresar en el complemento le dio mayor volumen de juego y contundencia al ataque Millonario. Ambos convirtieron dos goles cada uno y fueron clave para que el conjunto argentino pueda levantar un partido que lo tenía abajo 1-3 y 2-4.

Sobre la continuidad de Fernández, en la mira del fútbol brasileño, Gallardo manifestó: “Está todo encaminado para que Nacho siga. Se tiene que arreglar todo cuando lleguemos a Buenos Aires para que él esté tranquilo”.

Por último, el técnico fue consultado acerca de la pulseada que surgió entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga, enmascarado en la participación de los jugadores en el torneo Sudamericano sub 23 de Colombia, que otorgará dos plazas para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La AFA junto con algunos clubes como Boca Juniors y San Lorenzo, que poseen jugadores en el Seleccionado, sostienen que debe postergarse la reanudación de la Superliga hasta que termine el Preolímpico; mientras que en otro grupo, entre los que se encuentra River, están en desacuerdo.

De no mediar postergación, River deberá enfrentar el domingo en Avellaneda a Independiente, en el partido pendiente, y de ganar igualará la línea de Argentinos Juniors al frente de las posiciones de la Superliga.

“Sería injusto muy injusto para Independiente y para nosotros porque nos preparamos para arrancar ahora”, manifestó el Muñeco, cuestionando la chance de que se corra la fecha del debut. Y agregó: “Me parecería ridículo que esto suceda. Seguimos haciendo papelones y atando todo con alambre...”, expresó por último Gallardo.