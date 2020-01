Ricardo Carloni: “No hay nada fuera de reglamento”

Gallardo aseguró luego del amistoso que River disputó frente a Nacional que sería un “papelón” y “ridículo” si se decide postergar la reanudación de la Superliga.

Sobre este tema, en diálogo con La Red, habló Ricardo Carloni y el vicepresidente de Rosario Central se mostró en desacuerdo con los dichos del entrenador de River. “No coincido con las declaraciones de Gallardo. Esto no es un papelón, como dijo el técnico de River. No hay nada fuera del reglamento”, afirmó el dirigente.

“Le pedimos a la gente de la Superliga una reunión para la semana que viene. Debe elegir la mayoría de los clubes, no sólo los de la mesa chica”, agregó Carloni y adelantó: “La postura del club es apoyar la postergación del comienzo del torneo. Esto, siempre y cuando, no traiga aparejado complicaciones futuras en el calendario”.