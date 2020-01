Regatas se recuperó en La Banda

Regatas volvió a la victoria. Anoche en su visita a La Banda, derrotó a Ciclista Olímpico por 87 a 83. De esta manera se recuperó de la caída del viernes frente a Quimsa. Así, el Fantasma suma una victoria clave para dejar atrás un mal comienzo de temporada.

Si bien el desarrollo del cotejo fue parejo, donde no hubo un claro dominador, fue el equipo correntino el que encontró el camino a la victoria, gracias al desempeño de Fabián Ramírez, quien anotó 20 puntos, de los cuales 16, fueron en la segunda mitad.

Ahora los dirigidos tendrán una semana de descanso, ya que el próximo compromiso será el domingo venidero cuando reciba en Corrientes a Obras Sanitarias.

En el cotejo de anoche en el Vicente Rosales, Ramírez Barrios fue el máximo artillero con sus 20 puntos (4 rebotes y 2 asistencias). En el bandeño el destacado fue Lucas Ortiz, autor de 19 tantos. Por su parte Damián Tintorelli tomó 6 rebotes y ejecutó 3 asistencias.

Al Remero no le fue bien en el primer tiempo. Perdió 42 a 34, producto de la pobre efectividad en tiros de campo. El cuarto inicial no fue bueno para ambos. No tenían buenos números en la cancha.

El cotejo tomó otro matiz desde la segunda mitad del encuentro. Mejoraron la producción en defensa. Además fue notable el crecimiento de efectividad en los tiros de campo. Y empezó a tomar mayor relevancia el desempeño de Ramírez Barrios.

No obstante, fue en el último chico donde el equipo correntino empezó a marcar la diferencia. Es que el jugador correntino no tuvo resistencia de la defensa local y ante cada embestida al aro sacó puntos que fueron claves para sellar la importante victoria.