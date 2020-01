El PP prepara la 9ª edición de su “Verano Popular”, que alberga a unos 2.500 niños

El Partido Popular presentó oficialmente una nueva edición de “Verano Popular”, una opción para todos los niños de la Capital y de varias localidades del interior, que se realiza hace 9 años de manera ininterrumpida. La colonia de vacaciones, totalmente gratuita, se iniciará el próximo 27.

El presidente del partido y senador nacional, Pedro Braillard Poccard, fue quien lanzó oficialmente la nueva edición. “Hace 9 años seguidos que venimos con esto, iniciamos las actividades sociales con esto, ya que, si bien los partidos políticos son instituciones creadas para la competencia electoral, nada impide que se haga una tarea social, que nosotros hacemos siempre, porque esto empieza ahora y seguirá con los merenderos y demás actividades, todo el año, que nada tienen que ver con la cuestión electoral”, dijo Braillard Poccard a El Litoral.

De la presentación formal del evento también participaron el diputado provincial Javier Sáez; el ministro de seguridad, Juan José López Desimoni; el concejal Juan Braillard Poccard, y se realizó en el salón Lapachos del Club San Martín.

Serán tres semanas intensas en la quinta de Sakamoto, ubicada en el barrio 17 de agosto. Los niños podrán disfrutar de pileta de natación y canchas deportivas. Habrá juegos didácticos, pintura, fútbol, volley, juegos de verano y van las comparsas. Quienes quieran participar sólo deberán acudir al referente del Partido Popular de cada barrio y anotarse. No tiene costo alguno.

“Cada barrio se anota con el referente, no se pide nada, no es una cuestión de afiliación, puede ir cualquiera. Sólo se necesita la autorización de los padres. El colectivo los busca y los lleva a la colonia. Ahí realizan actividades supervisadas por los profesores de educación física. Hay control médico, desayuno, merienda y un salón cerrado para los días de lluvia”, explicó Braillard Poccard.

“Los padres nos confían a sus hijos y eso es una gran responsabilidad que sostenemos hace 9 años”, agregó. En tanto, el diputado provincial, Javier Sáez, insistió en que “esto no es una cuestión electoral y está demostrado”.

“Esto se desarrolla mediante la idea de los militantes. Veíamos la necesidad de los chicos de querer tener su colonia, necesidad que muchos de nosotros también la tuvimos cuando éramos niños”. explicó.

El partido emplea alrededor de 50 personas, para garantizar la seguridad y atención de los chicos. “Sólo en la pileta tenés que tener alrededor de 12 personas. Es un riesgo enorme, pero somo muy serios en el cuidados de los chicos, por eso lo hacemos hace 9 años ininterrumpidos”, detalló Sáez. “Hay gente que deja de hacer cosas para ayudar en la colonia. Es un espacio familiar, que se transmite desde el partido”, destacó. Sobre la actividad para los abuelos, el diputado dijo que “una o dos veces a la semana, los abuelos hacen aquadance, bailan y hasta eligen a sus reinas”.

“En el interior trabajamos en los pueblos chicos como San Lorenzo, Palmar Grande y otras”, agregó.

En tanto, el ministro de Seguridad, López Desimoni, recordó que “somos un partido que trabaja para los correntinos. En este espacio no hay vacaciones”.