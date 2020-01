Incluir Salud: la falta de fondos afecta a unos 64 mil correntinos

La demora en el envío de recursos para el programa Incluir Salud, por parte de Nación hacia Corrientes, afecta en mayor o menor medida a unas 64 mil personas de la provincia que cuentan con esta iniciativa federal destinada a titulares de Pensiones No Contributivas. Más allá de que hay un compromiso de regularizar la situación, desde el Ministerio de Salud Pública aguardan novedades sobre quiénes serán las autoridades nacionales que articulen esta labor de normalización.

El fin de semana pasado, durante la primera reunión del año del Consejo Regional de Salud (Coresa), el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se comprometió ante las provincias del NEA a regularizar el envío de fondos para aquellos programas que fueron desarticulados durante la gestión anterior; incluyendo medicamentos. Una de las iniciativas afectadas fue la de Incluir Salud, que administra la Agencia Nacional de Discapacidad para permitir el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas. Desde mayo del año pasado hasta la actualidad, se generó una deuda de casi 200 millones de pesos en materia de medicamentos y servicios; y, según sostuvieron, la Provincia se encargó de costear lo más urgente.

La coordinadora de Incluir Salud en Corrientes, Melisa Gómez Tonsich, ratificó a El Litoral que “la deuda ronda los 200 millones de pesos, entre remedios y cobertura”, y aseguró que el problema afecta a “unos 64 mil afiliados” en la provincia. “Si bien depende de Nación, nosotros estuvimos dando respuestas a los casos más urgentes, como medicamentos para enfermedades crónicas o para pacientes oncológicos”, agregó.

Con respecto a la promesa de normalizar la implementación del programa por parte del ministro nacional, Gómez Tonsich señaló que “oficialmente aún no tenemos información sobre el tema, ni tampoco sobre quiénes serán los funcionarios que se designarán en el área a nivel nacional”, por lo que por el momento todo seguirá igual.

Regularización

El subsecretario de Salud de la Provincia, Luis Pérez, quien representó a Corrientes en el Coresa, calculó ayer a este medio que la normalización en el envío de medicamentos de parte del programa Remediar podrían demandar entre 45 o 60 días. De igual forma, subrayó que es una estimación, ya que desde Nación solicitaron “paciencia” a las provincias del NEA.

“El ministro nos comunicó que el recorte en el listado del vademecum será subsanado, la entrega seguirá siendo reducida por ahora, pero se sumarán remedios”, manifestó el subsecretario.