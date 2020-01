ARRANCA LA FASE PRELIMINAR

Con dos partidos correspondientes a la Fase Preliminar, de la que participan 26 equipos del torneo Federal A, se iniciará hoy la novena edición de la Copa Argentina.

A las 17.30 en Nicanor Otamendi, Círculo Deportivo hará su debut absoluto en el certamen, recibiendo a Deportivo Camioneros.

El otro cruce de “ida” será a la misma hora en Viedma, entre Sol de Mayo y Deportivo Madryn.

Los equipos de la Zona A comenzarán a ver acción mañana jueves.

EN BOCA LLEGO FERNANDEZ Y RUSSO YA TIENE EL EQUIPO QUE JUGARA CON UNIVERSITARIO

Guillermo “Pol” Fernández, la primera incorporación de Boca Juniors en este semestre, se realizó ayer los estudios médicos, en las próximas horas firmará su contrato para luego conocer a sus nuevos compañeros y hoy se pondrá a las órdenes del nuevo entrenador Miguel Ángel Russo.

El mediocampista, quien salió de las inferiores xeneizes, llega a préstamo por un año con una opción que no fue informada, y la idea del entrenador es que dispute un lugar en el medio con Nicolás Capaldo, ahora en el seleccionado Sub 23, y con Agustín Almendra, pese a que su representante está negociando una posible venta al Inter de Miami, por una suma cercana a los 15 millones de dólares. El equipo que jugaría mañana el primer amistoso ante Universitario de Lima, en San Juan, sería el siguiente: Andrada; Weingandt, López, Alonso, Mas; Salvio, Marcone, Reynoso, Obando; Abila y Zárate.

En el equipo de enfrente en la práctica, y con la mayoría de los que jugarán el domingo frente a Paranaense, estuvieron estos once: Díaz; Buffarini, Goltz, Izquierdoz, Fabra; Villa, Campuzzano, Jara, Cevallos; Tévez y Soldano.

EL PLANTEL DE RIVER VOLVIO A LAS PRACTICAS

Y SE ALISTA PARA ENFRENTAR A INDEPENDIENTE

El plantel de River regresó ayer a los entrenamientos en el predio de la entidad en Ezeiza, bajo la lluvia, con el objetivo de preparar el partido del próximo domingo frente a Independiente, en Avellaneda, pendiente de la fecha 14, que le puede permitir ser el puntero de la Superliga junto a Argentinos.

Más allá de los rumores de la posible postergación, el DT Marcelo Gallardo dispuso un entrenamiento físico y aeróbico tal como suele suceder al regreso de algunas jornadas de descanso, y desde hoy iniciará las tareas con pelota para armar el equipo que por ahora es una incógnita.

Ante las ausencias de los suspendidos, el zaguero Lucas Martínez Quarta y el mediocampista Nicolás de la Cruz, Gallardo analiza incluir como titular a Paulo Díaz en la defensa y tiene una duda para reemplazar al uruguayo, porque hay tres jugadores para ese puesto y para el que dejo Exequiel Palacios, recientemente transferido.

Los jugadores con chances de jugar en la zona media son Juan Fernando Quintero, Cristian Ferreira y Leonardo Ponzio, en esta última opción pasaría a jugar Enzo Pérez más adelantado tal como sucedió en el complemento ante Nacional.