Polémica y preocupación por los ataques de palometas 

En Santa Fe las víctimas no sufrieron heridas de gravedad y fueron atendidas por los guardavidas. Un dato no menor fue que las playas donde se registraron las mordeduras no están habilitadas. Ahora colocaron un cartel y una bandera roja que advierte la presencia de estos peces carnívoros y de rayas.

Las palometas en el lapso de tres días atacaron a 59 personas, según registraron los guardavidas que trabajan en la Costanera Este de Santa Fe. Los accidentados sufrieron mordeduras en pies y manos, ninguno de gravedad.

En Corrientes no se registraron casos de ataques de palometas. Pero la intendenta de San Cosme, Verónica Morales, dijo a ellitoral.com.ar que “en la Laguna Totora no hubo ninguna persona mordida por palometas”.

“Hay un vídeo que se viralizó en las redes sociales y gente malintencionada pretende instalar que eso sucedió en la Laguna Totora. Pero no es así. Nosotros tenemos un estricto control y la temporada es todo un éxito. Sin incidentes”, dijo.

La Municipalidad, además, emitió un comunicado en el que se informa: “El Complejo Totora recibe un estricto control de seguridad, con mallas protectoras y se realizan, además, rastrillajes pormenorizados varias veces al día”