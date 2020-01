El senador nacional por Corrientes, Pedro Braillard Poccard, asume un rol protagónico en el Congreso. Pero aclara: “No seremos una oposición implacable como lo fue el kirchnerismo con nosotros”.

El legislador prefiere la cautela al opinar sobre el primer mes de gestión del presidente Alberto Fernández. “El no puede decir que cumplió con todo lo que había prometido. Habrá demostrado una firme intención de hacerlo, pero las medidas que tomó son todas coyunturales, veremos cuánto duran en su efecto”, dijo a El Litoral.

El senador insistió en que “Estamos en una primavera hasta marzo porque se han congelado ciertas tarifas, pero se debe entender que alguien asume el costo de congelar esa diferencia: en este caso, el Estado, y eso tiene una duración determinada, cuando se tengan que sincerar las tarifas veremos qué pasa”. “Nosotros no impedimos el tratamiento de las leyes remitidas por el Ejecutivo, tenemos buena voluntad, creemos que a un gobierno que recién empieza hay que darle cierto crédito. No seremos una oposición implacable como lo fue el kirchnerismo con nosotros, pero hay que estar muy atentos”, agregó. “La Ley de Emergencia le ha dado un gran poder al Ejecutivo, que le permitirá tomar decisiones que, en situaciones normales, debería pedir autorización del Congreso. Aclaro que voté en contra de la ley”.

“Es un ajuste bastante duro, sobre todo para sectores de clase media, porque al rico esto no le afecta. El que tiene plata no padece el ajuste. Afecta también al sector productivo, especialmente a los del interior que no sólo tienen que hacer mayor inversión para tener un mayor rinde, sino que además tiene el enorme costo de lo que significa el flete, llevar el producto a los puertos de embarque para la exportación”, concluyó.