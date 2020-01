Enfermeros autoconvocados se movilizarán por mejoras laborales

“Hace más de diez años que trabajo en la salud pública y no tenemos contrato, ni cobertura”, indicó una de las enfermeras a El Litoral que este lunes se movilizará hasta Casa de Gobierno. Según informaron, los profesionales se encuentran bajo la órbita de un convenio entre el Gobierno de la Provincia y el Colegio que los nuclea, pero cuyas condiciones implican que deben facturar para percibir sus haberes.

No están en relación de dependencia del Estado, tampoco reciben una beca de parte de un programa específico. Son unos 800, según calcularon, los enfermeros que se desempeñan en los hospitales y centros primarios de salud a través de un convenio entre el Colegio de Enfermeros y el Ministerio de Salud de la Provincia.

“Todos somos profesionales, entre licenciados y auxiliares. Estamos bajo un convenio por el cual le pagamos 80 pesos por mes y un 6 por ciento de la beca al Colegio de Enfermeros. Pero nosotros no tenemos ninguna contraprestación a cambio. Somos monotributistas. El Colegio no nos brinda obra social, ni aportes jubilatorios, nada”, señalaron a El Litoral desde el grupo de enfermeros autoconvocados.

Los trabajadores se movilizarán este lunes hasta Casa de Gobierno. La marcha está prevista para las 8. Según indicaron, también convocaron a profesionales del interior que se encuentran en similar situación. Calculan que son más de 800 en toda la provincia.

Indicaron que realizan funciones por ocho horas diarias. Sus salarios, en el caso de los auxiliares, no alcanzan ni la mitad de una canasta básica. “Tenemos que tener dos trabajos por lo menos, uno en la provincia y otro en el sistema privado”, indicaron. Varios deben cumplir 16 horas diarias de trabajo para llegar a fin de mes.

Según explicaron, la idea era ingresar por convenio al sector público, luego, alcanzar una beca y, finalmente, un contrato. Sin embargo, continúan, desde hace aproximadamente una década, como monotributistas bajo dicho convenio.

“Queremos que el gobernador Gustavo Valdés pueda conocer lo que está pasando. Los que estamos bajo este convenio somos el 50 por ciento de los enfermeros de la salud pública”, indicaron.

Por otra parte, el Colegio de Enfermeros difundió un comunicado a través de sus redes convocando a una reunión informativa que se realizará este lunes en el Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” a las 9.30. Allí se invita a afiliados y enfermeros que trabajen bajo el convenio con la Provincia con la intención de informar sobre “novedades respecto al convenio que mantiene vigente el Colegio de Enfermeros con el Gobierno provincial, se convoca a una reunión obligatoria”. En la oportunidad, estará presente toda la comisión directiva del Colegio y se espera la presencia de todos los jefes de departamento.

“Es una absoluta irregularidad porque los enfermeros no dependen del Estado provincial, se terceriza y se precariza. Es una situación que denunciamos desde que se puso en marcha el convenio durante la gestión de Julián Dindart”, dijo a El Litoral el secretario gremial de ATE, Walter Zamudio. Quien, a su vez, aclaró que la movilización es de autoconvocados.