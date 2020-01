Agüero se convirtió en el cuarto goleador histórico de Premier League tras doblete en City

El delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero se convirtió hoy en el cuarto goleador histórico de la Premier League inglesa de fútbol al convertir los dos tantos de Manchester City que igualó con Crystal Palace por 2 a 2, como local, en un partido de la 23ra. fecha.



El argentino anotó a los 37 y 42 minutos del segundo tiempo y con estos goles alcanzó la marca histórica de 179 y dejó atrás al ex volante inglés Frank Lampard.



Ahora quedaron por encima suyo los ingleses Andy Cole (188), Wayne Rooney (208) y Alan Shearer (260).



Además, el ex Independiente es el segundo goleador del campeonato, con 15, a dos del inglés Jamie Vardy (Leicester).



Con este resultado, Manchester City (48 puntos) se mantiene en el segundo lugar, lejos del líder e invicto, Liverpool (61).



En otro orden, el delantero argentino Ignacio Pusetto debutó en Watford, que empató sin goles con Tottenham como local.



Pusetto entró a los 43 minutos del segundo tiempo y a los 48m. sacó una pelota en la línea para evitar la derrota de su equipo. Además, en Watford ingresó a los 33m. del complemento.



Por su lado, en Tottenham fueron titulares los argentinos Paulo Gazzaniga, Giovani Lo Celso y Erik Lamela.



Los otros resultados: Arsenal 1-Sheffield United 1; Brighton And Hove 1-Aston Villa 1; Norwich City 1-Bournemouth 0; Southampton 2-Wolverhampton 3; West Ham (Pablo Zabaleta y Manuel Lanzini) 1-Everton 1.



Más tarde: Newcastle (Federico Fernández)-Chelsea.



Mañana: Burnley-Leicester City, a las 11; Liverpool-Manchester United, a las 13.30.



Posiciones: Liverpool 61 puntos; Manchester City 48; Leicester City 45; Chelsea 39; Manchester United y Wolverhampton 34; Sheffield United 33; Tottenham 31; Crystal Palace 30; Arsenal y Everton 29; Southampton 28; Newcastle 26; Brighton And Hove 25; Burnley 24; West Ham y Watford 23; Aston Villa 22; Bournemouth 20; Norwich City 17.