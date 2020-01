El 60% de lo gastado con la Tarjeta Alimentar fue para “alimentos recomendables”

El Ministerio de Desarrollo Social difundió un informe de consumos y gastos realizados por los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar en Concordia Entre Ríos, que determinó que el 60% de lo invertido en alimentos corresponde a productos recomendables desde el punto de vista nutricional, y que en promedio, los hogares desembolsaron $2.200 durante un período de 19 días.

El estudio se llevó a cabo entre el 18 de diciembre de 2019 y el 5 de enero como parte de una análisis sobre el desarrollo del Plan Nacional Argentina contra El Hambre y contiene datos relevados en un supermercado mayorista donde se utilizaron 775 tarjetas, que representan el 12% de los plásticos utilizados en esa localidad de Entre Ríos.

El informe de Desarrollo Social al que tuvo acceso Télam remarca que desde un punto de vista nutricional/saludable, “el 48% de los productos alimentarios adquiridos son alimentos recomendables (lácteos, proteína de origen animal, verduras y frutas, principalmente)”.

Asimismo, “el 60% de lo gastado corresponde a estos productos recomendables, y sólo un 22% del gasto total se destinó a productos no recomendables como productos alimentarios ultraprocesados, con excesiva azúcar y sodio”.

“En el período analizado, de 19 días con varios feriados en el medio, los hogares gastaron en promedio $2.200, siendo el monto máximo estimado para esta población de $4.880”, indica el estudio.

En el análisis de la cartera encabezada por Daniel Arroyo se detalla que “del total de productos alimentarios, el 48% constituyen alimentos recomendados desde una perspectiva de salud nutricional, y un 24% son productos no recomendados”, según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud.

En tanto que un 28% restante está conformado por otro tipo de alimentos como harinas, arroz, dulces, condimentos e infusiones, y la compra de harinas fue del 11% de los productos, arroz 1,3%, gaseosas 2,2%, jugos en polvo 3,4%.

“Al analizar estos datos según el peso del gasto en cada categoría, se observa que el 60% de lo gastado corresponde a alimentos recomendados; 22% a productos no recomendables, 19% otros alimentos como harinas, arroz, dulces, condimentos e infusiones.