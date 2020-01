Sarampión y fiebre amarilla: por alta demanda podrían colocar carpa sanitaria

El viernes pasado, llegó a notificarse más de 90 casos de sarampión en el país y en este marco, la directora de Inmunización de la Provincia, Angelina Bobadilla, adelantó a El Litoral que esta semana recibirían nuevas instrucciones sobre estrategias a seguir en la provincia. En este marco, dijo ayer a este diario que aún no recibieron comunicados de parte de Nación, pero que siguen con los refuerzos sobre todo en las fronteras.

A la vez, la directora del hospital Angela I. de Llano, Silvia Bonassies, comentó a este diario que la demanda de vacunas no excede de lo esperado, pero si lo hiciera, al igual que otros años, sumarían la carpa sanitaria en el predio del centro de salud. Cabe recordar que desde los ministerios de Salud insisten en controlar el calendario de vacunación y colocarse la antiamarílica si viaja sobre todo a Paraguay o Brasil.

“Aún no tenemos notificación sobre nuevas indicaciones de Nación, seguimos con el mismo trabajo. Estuvimos hace unos días en la terminal haciendo prevención. Hacemos el refuerzo en cuanto a información”, indicó Bobadilla.

En este contexto, la directora del Llano, dijo a El Litoral que “llega esta época del año y vienen más personas a vacunarse por fiebre amarilla, recordemos que deben hacer 10 días antes de viajar para que tenga efecto la dosis. Por sarampión también deben controlarse y tenemos vacunas disponibles como todas las del calendario obligatorio. Vacunamos por fiebre amarilla martes y jueves de 7 a 17”, dijo a este diario y agregó que “si hay mayor movimiento, colocaremos la carpa sanitaria como en otros años”.