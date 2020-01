Triple crimen: la brutal escena del asesinato de una familia

Una pareja fue hallada asesinada a puñaladas y una niña de 5 años descuartizada adentro de una bolsa en una casa de la localidad platense de Melchor Romero y por el triple crimen buscan a un hijo adolescente de la víctima mujer, informaron hoy fuentes policiales.



En tanto, el fiscal platense que investiga el triple homicidio, Marcelo Martini, dijo a la prensa que "nunca" vio "nada igual", que las víctimas "tenían cortes por todos lados" y que la niña de 5 años fue "descuartizada".



Fuentes policiales informaron a Télam que el hecho fue descubierto anoche en una vivienda situada en la calle 523 al 6900, entre 164 y 165, adonde efectivos de la comisaría 14ta. llegaron pasadas las 22 tras un llamado al 911 realizado aparentemente por un vecino.



Al ingresar a la casa, los efectivos encontraron adentro de una bolsa de consorcio el cuerpo de una niña llamada Alma Manino (5), nieta de la dueña de casa, quien presentaba un corte en el cuello y la amputación de ambas piernas a la altura de la rodilla.



En tanto, el cadáver de un hombre, identificado por la policía como Raúl Félix Bravo (54), fue encontrado tendido en el piso de la cocina y cubierto con un mantel.



A simple vista los médicos observaron que el cuerpo presenta heridas cortantes en el cuello, abdomen y en los brazos producto del intento de defensa.



Finalmente, la tercera víctima, una mujer identificada como Graciela Holsbak (54), fue encontrada en su dormitorio con heridas cortantes en el cuello, la cabeza y también con cortes compatibles con signos de defensa, añadieron las fuentes.



Los forenses que llegaron al lugar para revisar los cuerpos estimaron que los asesinatos se cometieron unas 18 horas antes del hallazgo, es decir la madrugada de Año Nuevo.



"En los tres casos notamos que el autor del hecho tiene un buen manejo de armas blancas", dijo a Télam uno de los investigadores del triple crimen, quien añadió que como posible sospechoso buscaban hoy a E.S., un adolescente de 17 años, hijo de la mujer asesinada.



El sospechoso desapareció desde aproximadamente las 5 de la madrugada de ayer y se dedica a la fabricación de cuchillos.



En tanto, la zona no cuenta con cámaras de seguridad municipales ni de casas cercanas y hasta el momento no se acercaron vecinos para aportar datos concretos.



"Estamos recolectando pruebas en el lugar del hecho y buscando testimonios de las personas que pudieron haber visto algo o que hayan tenido contacto con las víctimas", expresó en diálogo con el canal Todo Noticias.



Sobre las víctimas del triple crimen, el fiscal Martini manifestó que "ofrecieron resistencia" y que "tienen cortes por todos lados", aunque por el momento no se halló el arma homicida ya que el autor del triple crimen se llevó el o los cuchillos utilizados en el hecho.



"La mujer estaba en un dormitorio, al hombre se nota que lo arrastraron a la habitación contigua, donde estaba en una bolsa la nenita descuartizada, es terrible, realmente es escabroso, nunca vi nada igual", expresó el fiscal.



Martini no descartó que el autor de los asesinatos planeara descuartizar a todas las víctimas: "Por ahí le cortaron el trabajo e iba a seguir con los otros cuerpos, uno no puede descartar nada, pero es una suposición".



"La relación de familia no era muy buena aparentemente, tenían problemas pero como en todas las familias, tenemos que seguir indagando", manifestó Martini, quien añadió que cree que los crímenes fueron "cometidos por una sola persona".



Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para ser sometidos a las autopsias de rigor por orden del fiscal Martini, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de La Plata, que investiga el caso.