“Me gustó la personalidad que mostró el equipo”, dijo Batista

Al entrenador del seleccionado Sub 23, Fernando Batista le “gustó la personalidad que mostró el equipo” que debutó el sábado con un triunfo por 2-1 ante Colombia, en el Preolímpico que se disputa en ese país caribeño.

“Me gustó la personalidad que mostró el equipo, incluso con el partido en desventaja”, destacó el ‘Bocha’, sobre cómo se repuso el plantel albiceleste, que empezó perdiendo a los 6 minutos de iniciado el encuentro con el gol del mediocampista de River Plate, Jorge Carrascal.

Sobre el volante Alexis Mac Allister (que convirtió el gol que igualó el partido), Batista lo definió como “un gran jugador”. También el DT de 49 años aseveró que el ex Boca Juniors es “un enganche por naturaleza, el que maneja los tiempos del equipo”.

Además el director técnico elogió al jugador de 21 años, que no jugará ante Chile porque fue expulsado sobre el final del encuentro ante los colombianos: “Es tan inteligente, que puede desempeñarse también por los costados”.

Respecto al segundo gol de la victoria, que marcó el delantero de San Lorenzo, Adolfo Gaich, el entrenador albiceleste lo alabó como “excelente”. “Alexis y Adolfo se están entendiendo muy bien, y esto es muy positivo para el equipo”, sentenció.

Por último Batista se quejó sobre la roja (a los 42 min. del segundo tiempo) al jugador de Boca Juniors, porque juzgó “estuvo mal expulsado”, y sobre las opciones para reemplazarlo vaticinó que “Nahuel Bustos (Talleres de Córdoba) y Matías Zaracho (Racing Club)”, serían los considerados.