Goya: dirigentes provinciales y municipales también visitaron a ex edil detenido en una comisaría

A lo dirigentes nacionales de derechos humanos que el último sábado visitó al ex concejal de Goya, Ariel Pereira -tal como informó El Litoral en ediciones recientes-, también participó un grupo de referentes políticos y sociales de nivel provincial y municipal.

De la comitiva que dialogó con Pereira estuvo la ex diputada nacional, Araceli Ferreira; la presidente del Partido Comunista en Corrientes, Sonia López; el presidente de Kolina, Daniel Arce; la concejal goyana, Lorena Pérez Carballo; y la ex edil, Marta Reyes.

López, anticipó que se relanzará el Foro por la Libertad de los Presos Políticos en Corrientes y que “su primera misión será instalar la existencia del lawfare” en la provincia.

“Está claro que existe una cooptación de la Justicia provincial por parte del Poder Político, y que es utilizada como herramienta de destrucción de dirigentes opositores”, aseguró la dirigente comunista en un comunicado dado a conocer este lunes.