Rafael Santos Borré: "Tengo ganas de seguir estando acá"

Feliz por el gran momento que atraviesa en River, que lo tiene como goleador de la Superliga, el delantero Rafael Santos Borré reafirmó sus intenciones de permanecer en el Millonario pese a sondeos de otros clubes: "Tengo ganas de seguir estando acá".

"Siempre hay sondeos normales. Los clubes averiguan cómo está el jugador, qué contrato tiene y cuántos años le quedan. Más allá de eso, siempre es decisión del jugador y en ese sentido he sido serio y sincero con el entrenador. Él me ha comentado lo que quiere yo yo le dije lo que quiero. Siempre hemos estado de acuerdo y tengo ganas de seguir estando acá", aseguró el colombiano en una conferencia de prensa esta mañana.

Al ampliar sobre la cuestión, el futbolista explicó que su sentido de pertenencia con la institución y las ganas de quedarse surgen por el apoyo que ha sentido a lo largo de los años: "En el fútbol hay que ser agradecidos. Cuando yo quizás no tuve un buen momento, el grupo estuvo conmigo y me ayudó a crecer como jugador. Eso hace que uno dude y no se quiera ir de este lugar porque cada día que pasa y cada reto que conseguimos hace aparecer una nueva meta que uno quiere afrontar con esa gente que ha estado contigo en las buenas y las malas", sostuvo.

Por otro lado, con respecto a la gran chance que se le presenta al equipo de Marcelo Gallardo de ganar la Superliga -título que todavía no pudo conseguir-, el delantero fue claro: "A veces, en algunos torneos dejábamos puntos en canchas que no nos permitían llegar hasta el final, pero siempre lo hemos intentado. Esta vez estamos punteros y llegamos a dos finales: es un lindo momento para lograrlo", cerró.

TyC Sports