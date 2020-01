Funcionarios correntinos avanzan en gestiones ante ministros de Alberto

Tras retomar su agenda oficial el gobernador Gustavo Valdés logró avanzar en contactos con funcionarios nacionales y ahora sus ministros apuran gestiones.

En ese marco, el ministro de Producción, Claudio Anselmo, se reunirá por primera vez mañana con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra.

Lo propio hará Marcos Amarilla, interventor del Instituto de Previsión Social, que hoy discutirá la distribución de fondos para la caja previsional. A la Provincia le corresponderían unos 700 millones de pesos.

“Esperamos la oficialización de la convocatoria”, dijo a El Litoral el interventor del Instituto de Previsión Social.

Los titulares de las cajas previsionales de 13 provincias serán convocados al Consejo Federal del Trabajo en el Ministerio de Trabajo para analizar caso por caso y buscar acordar la forma de ir saneando estos pasivos.

Las provincias que no transfirieron sus cajas reclaman desde hace varios años que la Anses financie el déficit, algo que hasta ahora no consiguieron en forma definitiva.

En los últimos años se analizaron varias alternativas, pero de momento el reclamo continúa. Hasta ahora la armonización de las 13 cajas previsionales fueron un problema para llegar a un acuerdo con la administración nacional.

El Gobierno nacional se comprometió a regularizar las deudas que mantiene con 13 provincias que preservan regímenes previsionales propios para los jubilados y pensionados de sus administraciones.

El funcionario correntino había adelantado a El Litoral que la primera cuestión a plantear al funcionario nacional sería sobre las retenciones al arroz, la ganadería y la carne. “Queremos que se mantengan los límites del 5 por ciento de las retenciones para el arroz y el citrus, que quedaron con un 9 por ciento de retención”.

“Esos son los temas que queremos discutir con el ministro Becerra, son temas que son necesarios aclarar. La dinámica de la modificación de los derechos de exportación fue vertiginosa y determinados productos como el arroz se encuadraron ahora dentro de los cereales y no de las economías regionales. Hay que revertir esa situación y también vamos a plantear alguna medida para el ganado y la carne”, había anticipado.

La actividad de Anselmo en Ciudad de Buenos Aires se iniciará hoy y contempla encuentros con representantes de otros organismos nacionales y privados, para el tratamiento de proyectos y temas vinculados al desarrollo productivo de la provincia.

La primera escala del ministro Anselmo será a las 10 en el edificio de Paseo Colón 982, donde será recibido por su par nacional Basterra, donde el eje central el encuentro serán los planteos provinciales sobre los derechos a la exportación de producciones regionales como el arroz y la ganadería. La agenda también incluye la situación de emergencia hortícola en cuatro departamentos luego de los eventos meteorológicos de mediados de diciembre del año pasado; como así también temas que hacen a la producción y desarrollo de Corrientes en general.

Por la tarde, el titular de la cartera productiva se reunirá con las nuevas autoridades de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose), dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en las figuras de su nuevo responsable, Juan Manuel Fernández Arocena, y Raúl Castellini. En esta cita se prevé analizar y avanzar en la evaluación de los proyectos que están en marcha junto a la Provincia y continuidad de otros como el Prospa IV, Pisear (Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales) y el Girsar (Gestión Integral de Riesgos en el Sector Agroindustrial Rural), entre otros.

Ya mañana, Anselmo mantendrá un encuentro con autoridades de Exponeciar, agencia que tiene su cargo la organización del 15 al 24 de abril del Congreso Mundial Brangus 2020; y que tendrá a la Sociedad Rural de Corrientes (SRC), en Riachuelo, como sede de la Exposición Internacional, del 21 al 24 de ese mes.

Luego, en la Casa de Corrientes, recibirá a empresarios de la República Popular China.

Por la tarde y como cierre de las actividades, el ministro Anselmo se hará presente en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a cargo de Matías Kulfas, donde se reunirá con los responsables de la Dirección de Coordinación con las provincias.