Matías Caruzzo está alegre de volver a Argentinos

El defensor Matías Caruzzo expresó ayer su alegría y ansiedad por regresar a su “casa”, Argentinos Juniors, luego de nueve años.

El ex Boca Juniors, de último paso por Rosario Central, admitió que está “entusiasmado y ansioso” por su regreso al club donde inició su carrera y fue campeón en 2010.

En declaraciones a Radio Del Plata, el zaguero, de 35 años, explicó que todavía restan “algunos papeles” para la firma del contrato pero ya confirmó la decisión de volver al Bicho luego de un año y medio en Rosario Central.

En este sentido, Caruzzo aclaró que “nunca” tuvo “inconvenientes” con Diego Cocca, DT de Central, y que su ausencia en los últimos partidos del año pasado fueron por “decisión técnica”.

“Al margen del cariño que le tengo a todos los clubes en los que estuve, Argentinos es mi casa y volver me genera algo muy lindo”, cerró el también ex San Lorenzo y Universidad de Chile.