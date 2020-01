El peronismo, en busca de la unidad 2020

Unos 18 intendentes correntinos que integran el Frente de Todos avanzan en gestiones en Buenos Aires, donde se reunieron con distintos funcionarios nacionales. El peronismo busca mostrarse unido ante el Gobierno nacional.

La comitiva estuvo integrada por intendentes, viceintendentes y concejales de las localidades de Santa Lucía, San Isidro, Lavalle, Cruz de los Milagros, Saladas, Tabay, San Roque, Pedro R. Fernández, Itatí, Chavarría, Felipe Yofre, Mercedes, Paso de los Libres, Parada Pucheta, Gobernador Virasoro, Herlitzka, Bonpland, Caá Catí y Palmar Grande.

El primero en recibir a la comitiva fue el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, quien tiene en Corrientes a varios referentes del Frente Renovador, como el intendente de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández.

La gira por la Casa Rosada y el Congreso habría desatado algunos recelos entre los peronistas.

“Somos dirigentes de distintas facciones y ya hay algunos que están queriendo adueñarse de la gestión”, se había lamentado el intendente de Santa Lucía, José “Tata” Sananez.

“Teníamos previsto reunirnos con el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, pero parece que se cae porque hubo quienes hicieron una llamada, no estaban de acuerdo con que yo haya pedido la reunión”, se quejó.

“Hay gente, no voy a dar nombres, que porque tiene apoyo de Buenos Aires cree que puede hacer lo que quiera en Corrientes y no es así. Así nos va después, el radicalismo nos gana por paliza. Yo no quiero ninguna delegación de nada, eso no sirve de nada, yo me valgo de mi trabajo y la gente me quiere por eso, hace 6 años que estoy en la gestión”, agregó.

El peronismo se alista para su interna, pero algunas cuestiones parecen irresueltas.