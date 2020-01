Corrientes se suma a la campaña nacional para juntar colillas de cigarrillos en la playa

VAMOS POR LA RECOLECCIÓN DE COLILLAS ♻️🙌🏼 . El sábado 25 en la Playa Arazatí a las 18Hs vamos a estar realizando nuestra primera actividad junto a la Fundación Alianza Nea. Vamos a estar participando de la jornada Nacional de recolección de Colillas impulsada por @cigabrick . . Algunas recomendaciones para participar: . 💧 Hidratarse: importante llevar agua fresca (o terrera 🤪) para hidratarse . 🧤 Guantes: para protegerse de vidrios y de sustancias tóxicas que poseen las colillas . 🍶Botellas: descartables para juntar las colillas . 🧢 Gorra y protector solar . Esperamos que seamos muchos los que nos sumemos! . . Cómo participar? Podes escribirnos por md, te contamos más y luego te sumamos al grupito de WhatsApp 💫🙌🏼 . . #Sustentable #Colillas #CorrentinosContraElCambioClimático #Playas #nosmoking #Cigarrillo #Jornada #Verde #Planeta #Corrientes #Voluntariado

