Doble homicidio en el Paso: querella insiste en que el detenido es inocente

Para el abogado que representa a la familia de Abel Enríquez de 78 años y su nieto, Nahuel Enríquez de 4, quienes perdieron la vida al ser atropellados en Paso de la Patria, la persona detenida no sería quien conducía la camioneta VW Amarok al momento del siniestro.

“Hablando con personas que estaban en el lugar, sostienen que el que está detenido no responde a las características físicas de la persona que conducía la camioneta y si a la del acompañante que está en libertad”, informó el abogado José María González,

“Hemos podido incorporar algunos datos y elementos que indicarían que la información que manejamos es diferente de la que tuvo la Policía”, manifestó el abogado José María González,

Asimismo agregó un dato importante: “El interés de la familia es que se haga justicia, hay información que la familia precisa que la Policía y Fiscalía investigan para confirmar si quien está detenido es quien estaba conduciendo o si en ese ínterin en el que se produce el accidente y que son aprehendidos por la Policía hubo alguna modificación en la persona que estaba a cargo de la conducción de la camioneta”.

Al ser consultado sobre si entre los involucrados en el hecho serían familiares, el letrado respondió que “no sabemos si tienen un vínculo familiar, ni sabemos quiénes son los propietarios de la camioneta; lo que sí sabemos es que entre las dos personas y el que sería el titular del rodado hay varias inconsistencias y eso lo sabemos por comentarios de ellos mismos”.

“Esperamos que una vez que el sumario policial se radique en el juzgado podamos tener acceso al expediente, nos vamos a constituir en querellantes y estamos convencidos de que, si bien hay una predominancia de caratular este tipo de situaciones como homicidio culposo, también hay antecedentes en los que se los tipifica como homicidio doloso”, dijo.

“Esto no fue un accidente” y en dicho sentido agregó: “Pediremos un cambio en la imputación. Pediremos que la imputación sea por homicidio”. De prosperar este planteo González recordó que “homicidio simple es pensar en una pena de 8 a 25 años sin posibilidad de excarcelación. La familia desea que el verdadero culpable sea el que tenga la correspondiente condena y no sabemos cuál podría ser el motivo por el que una persona asuma responsabilidades por otra”.