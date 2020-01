Robaron durante 5 días: se llevaron hasta los ventiladores de techo y un robot

Un profesor de la Escuela Isla Malvinas del barrio Molina Punta contó que "están robando desde hace 5 días. El primer robo se detectó el jueves, volvió a ocurrir el viernes y el sábado. El lunes volvieron a llevarse cosas y el martes, mientras la directora hacía la denuncia en la comisaria, volvieron a robar". Los ladrones se llevaron ventiladores de techo, instrumentos musicales, parlantes potenciados y hasta un robot que un profesor se había ganado en una competencia tecnológica.

"Ya no sabemos que hacer. Está todo enrejado, pero rompen todo y se llevan todo. La alarma no funciona desde noviembre, se dio aviso a las autoridades. Desde octubre no tenemos internet y no es un problema de infraestructura", lamentó el profesor.

A la escuela asisten alrededor de 400 chicos, que habían dado sus primeros pasos en programación robótica. "El robot que se robaron es un Robobloq Q-Scout, de aluminio color verde. Es programable, educativo y estaba pensado para iniciar a los niños en la programación de robots"

La denuncia fue radicada ante Comisaría 17ª. Aseguran que entre otras cosas se llevaron un teclado tipo órgano, un bafle, además de un gran número de elementos de alto valor educativo.



“Fue impresionante el destrozo que hicieron. Hasta se llevaron un robot tecnológico, que ganó el profesor Roberto Rolón en una competencia de robótica”, advirtió Celeste Vera, presidenta de la cooperadora escolar en declaraciones radiales.

Dijo además que a la escuela asisten más de mil alumnos y que se cree que los delincuentes que ingresaron son de la zona.



Remarcó que “los ladrones que ingresaron al establecimiento educativo, se llevaron gran cantidad de cosas y causaron un desastre”.

Pese a todo aseguró que “vamos a seguir luchando junto a los padres”.

Dijo que sufrieron muchos robos y expresó que “necesitamos cámaras y alarmas para la escuela, porque pasan muchas cosas”, opinó. Sostuvo además que cuentan con un sistema de alarmas, pero por el momento no funciona. Solicitaron la reparación en noviembre pasado, pero no obtuvieron respuesta todavía.

Los delincuentes ingresaron violentando la reja de la sala de computación, también ocasionaron destrozos dentro del establecimiento, afirmaron.