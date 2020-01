Detuvieron al concubino de mujer que apareció muerta debajo de una escalera

Una mujer fue hallada muerta aparentemente a golpes en su casa del barrio porteño de Villa Devoto y como sospechoso de un posible femicidio fue detenido su concubino, quien tiene varias denuncias por violencia de género, informaron fuentes policiales.

El hecho se descubrió alrededor de las 20.30 del miércoles en un PH ubicado en la calle Pedro Morán 5188, cuando personal de la comisaría 11 B de la Policía de la Ciudad arribó ante un llamado al 911 que reportaba a una mujer desvanecida al pie de una escalera.

Al arribar el móvil policial, los efectivos encontraron fallecida a Inés Adriana Caruso (56), pero no en la base de una escalera, sino acostada boca arriba sobre un colchón en una de las habitaciones del PH.

Su pareja, el ahora imputado Iván Darío Díaz (44), reconoció que él había realizado el llamado al 911 y que había trasladado a Caruso hasta la habitación.

Los policías notaron además que tenía claros signos de estar alcoholizado.

Un médico del Same convocado por la Policía constató que Caruso estaba fallecida y si bien había alguna mancha de sangre seca en el rostro, la víctima no tenía a simple vista golpes ni marcas evidentes de violencia sobre el cuerpo, según contaron las fuentes.