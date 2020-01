Hallan muerto en Paso de los Libres a un hombre buscado en Buenos Aires

Rubén Esains, el hombre que desapareció el último martes en la localidad bonaerense de Quilmes y era buscado por su familia, apareció ayer ahorcado en un campo de la localidad correntina de Paso de los Libres.

Esains, de 60 años y que trabajaba como periodista en una radio quilmeña y vendía pochoclos en una plaza céntrica de ese partido del sur de conurbano, fue encontrado sin vida junto con su motocicleta y su documentación personal, indicó el fiscal Leonardo Sarra a Télam.

El fiscal aseguró que si bien “el cadáver no fue reconocido por sus familiares, tenía la documentación y estaba junto con la motocicleta”.

Según Sarra, la data de muerte “está entre las 24 y 36 horas, por lo que estaría cerca del primero de enero”.

Al ser consultado sobre la razón por la cual Esains se dirigió hacia la provincia de Corrientes, el fiscal indicó que “no tenía familiares ni algo lógico” para dirigirse hacia allí.

“Esains dejó una carta que habla de no poder soportar el escrache de unos días atrás en redes sociales sobre una exhibición obscena en un colectivo de línea diciendo que no podía mirar a los ojos a sus hijos”, explicó Sarra en relación a una carta que se encontró junto al cuerpo.

El fiscal de la UFI N° 2 de Quilmes aseguró que “no hay una denuncia formal” pero sí pudo observar “un video confuso” en el cual “el hijo reconoció que era su padre (Rubén)”. Sarra confirmó que ya fue pedido el traslado del cuerpo a la morgue de Quilmes.