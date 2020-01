Presidente de la Liga Argentina de Derechos Humanos arribará a Goya en apoyo a ex edil detenido hace casi 3 meses

Desde el día en que lo condenaron a dos años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el presunto cobro indebido de un plus por título universitario, el ex concejal goyano, Ariel Pereira, sostiene que su caso responde a una persecución política. En este contexto, en reiteradas oportunidades aseveró que está demostrado que nunca falsificó documentación ni pidió cobrar ningún adicional. Argumentó que el pasado 4 de octubre cuando se presentó en la comisaría tras enterarse extraoficialmente que había una orden para detenerlo.

A partir de aquella jornada permanece detenido pese a que realizó presentaciones planteando, entre otras cuestiones, la nulidad de su aprehensión por presuntas anomalías en el proceso.

Pero más allá de lo judicial, Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad (Medehs), funcionarios comunales y dirigentes expresaron su apoyo al ex edil por considerar que se trataría de una persecución política.

En tanto, el pasado lunes 30 a la tarde, un grupo de integrantes de Medehs visitaron a Pereira para acompañarlo en su pedido para que lo liberen.

Pero además le comunicaron que el sábado 18, “el presidente de la Liga Argentina de Derechos Humanos, José Schulman, visitará a Ariel (Pereira) quien no debería estar detenido y sin embargo lo está hace casi tres meses”, comentaron a El Litoral. Tras lo cual indicaron que “también vendría el cura Francisco Oliveira, quien semanas atrás se encadenó frente a los Tribunales de Buenos Aires para pedir por ‘Una Navidad sin presos políticos’”.