Valdés recibe al ministro de Ambiente de la Nación y avanza en gestiones con chinos

El gobernador Gustavo Valdés recibirá por primera vez en su despacho a un funcionario nacional: el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié. El encuentro será sólo un saludo protocolar. Ayer, en tanto, el mandatario se reunió con empresarios chinos interesados en invertir y con el director de la Región Norte de la Prefectura.

La visita de Cabandié será la segunda de un funcionario nacional, ya que la semana pasada estuvo en Corrientes la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, pero no pasó por Casa de Gobierno.

En tanto, por instrucción de Valdés, y al término del encuentro en su despacho de Casa de Gobierno, mantuvo con el grupo de empresarios de China, el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, extendió el encuentro con los representantes del fondo público-privado de inversión China Culture Industrial Investment Fund, abordándose temas específicos al ámbito de la cartera económica correntina.

El encuentro, del cual también participó el intendente de Ituzaingó, Eduardo Burna, se concretó en el Salón de Acuerdos del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Representando al fondo inversor estuvieron Chu Jim Tao, Yongju Park y Yiang Lu, junto con otros miembros de la comitiva, que también conforman la misión para Latinoamérica del grupo One Belt One Road.

“El objetivo es desarrollar la idea de inversión a través de la cooperación, intercambio de tecnología, cultura, conocimiento, aspectos económicos-financieros, de servicios que permita consolidar la política del Gobierno Provincial para el desarrollo y crecimiento de nuestra provincia”, afirmó el ministro Rivas Piasentini.

“Estas son acciones que posibilitan asegurar un crecimiento sostenido en el tiempo, en este caso a través de la vinculación con China. No hay discusión en el mundo que significa una potencia y nuestra provincia con todo su potencial se ofrece a las inversiones”, dijo.

Filosofía de hermandad

“En estos contactos este grupo de inversores nos han demostrado que los esquemas de cooperación y hermandad son muchos más fuertes en todo proceso de crecimiento y desarrollo. Son componentes que sostienen esta marcha a lo largo del tiempo y posibilitan la concreción de los objetivos planteados”, observó.

“Ellos apuestan mucho a la hermandad de los pueblos”, contó. “En este contexto, hemos tenido un excelente inicio de intercambio de información y muy buena apertura del inicio de las conversaciones”.

Sustancial importancia

“Para nosotros es sumamente importante esta presencia y especialmente la mirada que tienen este y otros grupos de inversores chinos que se están acercando. Nos dijeron que entienden que Corrientes tiene un potencial enorme para mostrar y desarrollar, desde el punto de vista turístico, cultural, también para el desarrollo de inversiones desde el sector primario de la producción”, dijo el ministro Rivas Piasentini.

“Pero también este grupo destacó el potencial para la explotación desde el sector comercial, servicios y otros tantos componentes de un menú de opciones que les representa Corrientes como una provincia atractiva”, agregó.

“A todo esto hay que agregar la cuestión económica, la sustentabilidad y el buen clima que se vive en nuestra provincia producto de una construcción que lleva varios años”, destacó el economista correntino.

Más tarde, Valdés recibió al prefecto general Osvaldo Daporta, flamante director de la Región Norte de la Prefectura Naval Argentina, quien se presentó ante el mandatario provincial para cumplir con el saludo protocolar que impone la nueva función. El prefecturiano se puso a disposición en la ocasión para el trabajo en conjunto con la Policía de Corrientes y ratificó la desmentida judicial sobre el involucramiento al gobernador correntino en un caso de narcotráfico, mediante una falsa noticia.

“Vine a presentar mis saludos al señor Gobernador, dado que el día 13 de enero me hice cargo aquí de la Región Norte, que abarca Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, por lo cual también voy a tratar de saludar a las máximas autoridades de cada provincia”, declaró Daporta al salir de la reunión que tuvo lugar en el despacho oficial de Valdés.