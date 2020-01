Boca Unidos inicia la segunda ronda con la visita del líder Chaco For Ever

La segunda ronda del torneo Federal A de fútbol comenzará hoy para Boca Unidos cuando reciba a Chaco For Ever, único puntero en la Zona A. El encuentro, correspondiente a la decimoséptima fecha, dará inicio a las 21 en el complejo Leoncio Benítez con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

Boca Unidos (sexto, con 21 puntos) quedó libre en el inicio de las revanchas, mientras que Chaco For Ever (primero, con 27 unidades) venció como local a Douglas Haig por 2 a 1 en el marco de la fecha 16.

El encuentro de esta noche marcará el debut de Claudio Marini como entrenador de Boca Unidos en el Federal A dado que en poco menos de dos semanas ya dirigió al equipo correntino en el triunfo (2-1) como visitante frente a San Martín de Formosa por la fase preliminar de la Copa Argentina.

Después de varias ensayos en los últimos días, el DT se habría decidido por tres variantes en la formación titular respecto a la que presentó en la capital formoseña, una es obligada y dos, por cuestiones tácticas.

Por el suspendido Cristian Núñez ingresará Antonio Medina. El “Negro” fue expulsado en el encuentro frente a Defensores de Pronunciamiento y todavía debe cumplir con tres de las cuatros fechas que recibió por parte de Tribunal de Disciplina.

En tanto, que se producirá la presentación del experimentado arquero Jorge Carrnaza, una de las última incorporaciones de la entidad correntina. El ex jugador de Correcaminos de la UAT de México ingresará en lugar de Cristian Martínez.

Además, Matías Espíndola se ganó un lugar en el once inicial desplazando a Ariel Morales. Esta variante también obliga a un cambio táctico en la mitad de la cancha dado que habrá dos líneas de volantes y Medina quedará como único delantero de punta.

Durante la primera rueda, Boca Unidos tuvo un rendimiento decreciente, pero siempre se mantuvo en zona de clasificación. Pese a los buenos resultados, la dirigencia decidió el cambio de entrenador. Así, se fue Daniel Teglia y llegó Claudio Marini. En el medio, partido contra Douglas Haig dirigió al primer equipo Roberto Marioni.

Para mantenerse entre los seis primeros, Boca Unidos necesita un resultado positivo frente a Chaco For Ever.

Durante la primera rueda, en Resistencia, el cruce terminó igualado en dos tantos. Lucas Argüello y Julio Cáceres marcaron para el equipo chaqueño, en tanto que Ariel Morales y Martín Fabro lo hicieron para el correntino.

Entradas

Para el encuentro de esta noche, la dirigencia de Boca Unidos dispuso que el costo de la entrada, para cualquier sector del estadio, sea de 300 pesos. Mientras que los menores, jubilados y damas pagarán 150.

En tanto que los socios del Aurirrojo, con la cuota el día, podrán ingresar al estadio de forma gratuita.

DATOS

Hora de inicio: 21.00.

Cancha: Boca Unidos

Arbitro: Luis Lobo Medina.

Más partidos para hoy: 17.45 San Martín (Formosa) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) y 21.00 Sarmiento (Resistencia) vs. Central Norte (Salta).