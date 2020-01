Inició el segundo ciclo de Russo en Boca con la presencia de Riquelme

ASUMIO RUSSO

“Esto lo tengo que disfrutar”

Miguel Angel Russo, quien retornó a la dirección técnica de Boca, aseguró que quiere “disfrutar” de este regreso después de los problemas de salud que tuvo.

“En muchísimas situaciones de la vida, Dios ha sido generoso conmigo. Esta es una de ellas. Lo que me pasó en cuanto a la salud está bárbaro que lo pude resolver con la ayuda de mi gente. Esto lo tengo que disfrutar, eso es lo más importante. El tiempo pone todo en su lugar”, expresó Russo, de 63 años, quien superó un cáncer de próstata.

En su retorno al club tras 12 años, Russo consideró: “No me encuentro con una exigencia menor a la que me encontré en 2007: veníamos de perder un campeonato, se me había ido (Fernando) Gago, pero hay muchos factores que hacen que después Boca lo resuelva. Estoy contento de volver a un club tan especial”.

“No tuve tiempo de hablar con Gustavo Alfaro, no lo quise molestar. Hay que ser respetuoso. No tengo ningún problema con él, al contrario”, aclaró el DT.