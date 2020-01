La Justicia debe resolver en breve la caducidad de partidos provinciales

Este año, la Justicia con competencia electoral debería definir la suerte de una veintena de partidos provinciales que no lograron un umbral de votos dispuesto en una ley que data de 1987.

La polémica se inició antes de las elecciones nacionales, en el Juzgado Civil y Comercial N° 3, con competencia electoral a cargo de la jueza Maria Eugenia Herrero. La Secretaría del Juzgado comenzó a controlar el rendimiento electoral de todos los partidos provinciales y se encontró con una sorpresa.

La mayoría no lograba superar el 3 por ciento de votos en el padrón electoral de las dos elecciones anteriores.

Los partidos fueron notificados y se les solicitó que controlaran sus balances electorales.

Sucede que la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, en su artículo 16 inciso d), establece: “No obtener en algunas de las (4) elecciones anteriores el 3% del respectivo padrón electoral”.

Ese inciso fue modificado por la Ley N° 4.098, que estableció en su artículo 63, inciso d): “No obtener en alguna de las (2) elecciones a anteriores el 3% del respectivo padrón electoral”. Esto fue publicado en el Boletín Oficial el 7 de abril de 1987.

El expediente iniciado fue girado al fiscal electoral. Desde el Juzgado aseguraron a El Litoral que “es un trámite normal de verificación de porcentajes de votos de todos los partidos”.

La tramitación seguiría una vez concluido todo el proceso electoral del año pasado, pero debido a las exigencias laborales, el procedimiento continuaría recién este año.

Unos 20 partidos estarían a un paso de la caducidad o la suspensión por un par de años, ya que el 3% del padrón electoral sería más de 20.000 votos (de un padrón de 700.000).

La cuestión debería ser definida por la jueza electoral María Eugenia Herrero. Pero, en caso de aplicarse, son varios los apoderados que confirmaron a El Litoral que apelarían la decisión.

El conteo de votos sería desde las elecciones de 2011, siempre provinciales, ya que a nivel nacional el conteo de sufragios es por alianzas y no por partidos.

La Justicia puso la lupa sobre los partidos: Socialista, Compromiso Correntino, Movimiento Siempre Corrientes, Federal, Demócrata Progresista, Acción por Corrientes, Unidos por Corrientes, Laborista Autónomo, Conservador Popular, ARI, Unión Popular, Autonomista, Unión Celeste y Blanco, MID, Crecer con Todos, Kolina, Es Posible, De la Concertación Forja y Unión Vecinal Correntina (Bella Vista).

Entre los observados, 13 corresponden a ECO y cinco son habitualmente socios del PJ.

La cuestión se complicaría con las fuerzas de distrito nacional, como es el caso del Partido Autonomista.

La mayoría de las fuerzas no supera el umbral de los 20.000 votos en más de una elección.

Sin embargo, no se descarta que este año se avance en una reforma electoral que modernice el sistema electoral de la provincia.

Pero para ello se deberá esperar el inicio del período ordinario del año legislativo, que comenzará el 1º de marzo.

Con calculadora en mano, los apoderados partidarios analizan los recursos de apelación en caso de que la Justicia de primera instancia les realice algún tipo de observación.

La última actualización de datos de la Cámara Nacional Electoral, luego de las elecciones del año pasado, arrojó que la provincia de Corrientes tiene 36 partidos políticos habilitados (ver recuadro).

La mitad corre riesgo de que se declare su caducidad.

Corrientes se mantiene entre las 4 provincias con mayor cantidad de partidos activos en el distrito, detrás de Buenos Aires que tiene 71 partidos; Capital Federal, 54, y Córdoba, con 41 agrupaciones políticas.