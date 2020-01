Pirotecnia: con balance positivo de venta de luces y artículos permitidos

Tras los festejos de fin de año y dado la vigencia de Ordenanza Nº 6678/2018, que establece la prohibición en la venta y uso de bombas de estruendo y morteros, El Litoral visitó algunos comercios para conocer el grado de venta de luces y otros elementos de pirotecnia que no superan los 65 decibeles y pudo saber que lo que más se vendió fueron varitas de colores, chasquibunes, estrellitas y candelas. Y si bien no fue lo que esperaban, también se vendieron luces.

Además, indicaron que ante la festividad en honor al Gauchito Gil, del 8 de enero, ahora están vendiendo minishows y humos de colores.

“Para las fiestas de Navidad y Año Nuevo vendimos varitas de colores, chasquibunes, estrellitas y candelas. También luces, pero en menor número ya que tienen un costo superior”, dijo a modo de balance Mónica, comerciante del rubro.

En cuanto a los controles dijo que “como nosotros estamos en el centro, somos muy controlados, a pesar de que siempre apoyamos e impulsamos la campaña, pero en los barrios la situación fue diferente”.

“La gente no conoce la normativa y hemos sido muy agredidos afuera del local. La Municipalidad tiene que hacer campaña”, sostuvo.

Por último y en vísperas de la festividad del Gaucho Gil, comentó que “lo que está saliendo mucho es minishows, que vale $2.200, con 25 luces. También comenzamos a comercializar humo de colores. Por la fiesta del Gaucho están llevando los rojos que cuestan $200.