Juanfer Quintero se suma a la pretemporada tras someterse a estudios por una arritmia

El mediocampista colombiano de River Plate Juan Fernando Quintero se sumará esta noche a la pretemporada que el plantel realiza desde hoy en San Martín de los Andes, luego de someterse a estudios complementarios por una arritmia detectada al regreso de las vacaciones.



Quintero abordará esta tarde a las 18 un vuelo rumbo a Bariloche y desde allí recorrerá en auto los 190 kilómetros hacia la villa neuquina, donde se hospedan los jugadores conducidos por Marcelo Gallardo.



Los resultados de los exámenes complementarios que se le practicaron al jugador fueron positivos y por esa razón se dispuso su incorporación inmediata al trabajo, tras descartarse una patología cardíaca.



La decisión de profundizar los estudios se tomó el viernes cuando el corazón del jugador acusó una actividad infrecuente durante las pruebas médicas de esfuerzo, lo que además hizo que se le colocara un holter por 24 horas para monitorear el ritmo cardíaco.



La resolución del cuadro de "Juanfer" representa un alivio para el entrenador de River, que aspiraba a contarlo cuanto antes para que no se perdiera una pretemporada que este año será inusualmente corta.



El plantel de River llegó anoche a San Martín de los Andes y permanecerá por una semana ya que el sábado próximo jugará un amistoso en Uruguay y en ocho días asumirá su primer partido oficial, ante Independiente.



Quintero es una pieza clave para Gallardo que lo observa como uno de los jugadores con más aptitudes para reemplazar la salida de Exequiel Palacios, vendido al Bayern Leverkussen, como el enlace del equipo para esta temporada en la que la idea es no sumar refuerzos.



Para el colombiano esta pretemporada se presenta especial ya que luego de la rotura de ligamentos que lo tuvo alejado de las canchas siete meses no había podido recuperar su nivel de juego en los partidos finales del semestre pasado y terminó con una lesión muscular en el único partido que fue titular.



Quintero había sufrido una rotura de ligamento en la rodilla derecha en marzo del año pasado y volvió a jugar en octubre por Copa Argentina completando en el semestre una planilla de 8 partidos y 268 minutos en cancha, con una lesión muscular que lo dejó sin chances de las finales de la Copa Argentina y la Copa Libertadores.



El plantel "millonario" mientras tanto realizó esta mañana su primer entrenamiento en San Martín de los Andes con tareas de resistencia aeróbica en el hotel y trabajos con pelota en el campo de polo.



River permanecerá en esta ciudad hasta el 10 de enero cuando viaje a jugar el único amistoso de pretemporada frente a Nacional de Montevideo en Maldonado, previo al inicio de la temporada oficial que se producirá el domingo 19 ante Independiente, de visitante, en un encuentro postergado de la 14ta. fecha de la Superliga.



De lograr un triunfo en dicho clásico, River sumará 30 puntos y será puntero con Argentinos Juniors a falta de otras siete fechas para que finalice el torneo de la Superliga que es el objetivo principal del equipo de Gallardo en esta etapa del año.