Cerca de Bella Vista hallaron un cuerpo que sería el de la mujer ahogada en Empedrado

En la tarde de ayer hallaron un cuerpo sin vida en aguas del río Paraná a la altura de Bella Vista y de acuerdo con los primeros datos, sería el de la mujer que había desaparecido en Empedrado el pasado jueves 2 de enero cuando fue arrastrada por la corriente.

Esa tarde, el trágico hecho derivó en la pérdida de tres vidas y posteriormente se informó que dos de los cuerpos ya habían sido localizados.

Fuentes policiales relataron que ese jueves un chico de 10 años se metió al agua en un zona no habilitada y fue arrastrado por la corriente. Al verlo, su madre y otro joven intentaron rescatarlo, pero también fueron llevados por la correntada.

El luctuoso hecho ocurrió a las 16,30 aproximadamente a la altura del kilómetro 1145 en una zona no habilitada, del río Paraná, en Empedrado.

El niño y su mamá, Dolores Gómez, de 32 años, se encontraban en la orilla y el adolescente habría sido el primero en ingresar a las aguas del río.

Entretanto, otro joven, Raúl Escalante (de 20 años), que observaba la situación también salió al rescate de la madre y del hijo que estaban siendo llevados hacia las profundidades, pero el remanso terminó arrastrando a los tres.

Inmediatamente se llamó a la Policía y a la Prefectura que de inmediato lanzaron la búsqueda.

Horas después localizaron el cuerpo de Escalante y posteriormente el del chico de 10 años, mientras que la mujer y madre del menor continuaba desaparecida.

En tal sentido, fuentes oficiales confirmaron el hallazgo ayer de un cuerpo que reúne las características de la señora buscada, aunque por el momento no se tuvo confirmación oficial.