Familias compran viviendas “desde el pozo” y otras alquilan lejos del centro para ahorrar

En los últimos meses del año 2019 y en el inicio del 2020 se mantuvo la demanda en cuanto a venta de inmuebles, pero no así en alquileres ya que noviembre y diciembre se caracterizaron por un alto número de transacciones. La compra de ladrillos ante la inestabilidad económica en el país continúa, pero a ello se suma familias que están comprando departamentos “desde el pozo”. Es decir, entregan un dinero para luego continuar pagando en cuotas.

En cuanto a la perspectiva para este año, se espera que mejore lo que refiere a locales comerciales. El año pasado varios comerciantes no pudieron continuar con el alquiler. Ante esta realidad, sostienen que propietarios mantuvieron el valor para no perder el cliente.

“No vimos cambios sustanciales, sí cambió el dólar en cuanto a la venta ya que hoy las propiedades dolarizadas en la provincia que no son muchas están a 70 dólares. Se logró fijar este monto. Los que cuentan con la moneda extranjera pueden comprar propiedades a bajo costo”, dijo a El Litoral el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, Iván Montanaro.

A la vez, sostuvo que “sí se ha retraído la venta en comparación con el año pasado”. “Seguimos sosteniendo que la solución, en este sentido, es el crédito que se puede dar desde el Estado para que las familias puedan comprar sus viviendas. Estamos recibiendo muchas consultas y se concretan algunas ventas “desde el pozo”. La inflación alta al igual que el dólar han hecho que la gente no pueda hoy pagar inmuebles”, indicó.

Las ventas “desde el pozo” sostuvo que son concretadas por “personas de clase media, que tienen ahorros, no necesariamente tienen un alto nivel adquisitivo”. “Se permite abonar un cierto monto y luego pagar en cuotas actualizadas según la inflación”, indicó.

“Continúa, además, la venta para aquellos que buscan invertir su dinero en inmuebles”, señaló. Cabe recordar que en noviembre pasado, en el marco del cambio de Gobierno nacional y la crisis económica, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes comentó que aumentó en esa época del año el número de transacciones inmobiliarias ya que era “una forma de proteger el dinero”.

Esto se dio por endurecimiento del cepo al dólar, no se podía comprar en gran cantidad la moneda estadounidense y la inestabilidad económica llevó a que el que tenga dinero en el banco, lo retire y “compre ladrillo”. “Los que realizan alguna inversión pagan de contado”, dijo ayer Montanaro.

En cuanto a la perspectiva para este año, relató que “normalmente en enero y febrero está todo muy tranquilo, en marzo se vuelven a reactivar las ventas en todo el país”. “Esperamos que se revierta la situación sobre locaciones comerciales. Si mejora el país, se podrán abrir nuevos comercios y esto beneficiará a muchos. El año pasado muchos propietarios mantuvieron el costo del alquiler para no perder al cliente”, indicó.

Alquileres

En noviembre y diciembre del año 2019 hubo una alta demanda en cuanto a alquileres, según comentaron a este diario desde la Cámara Inmobiliaria. A la vez, sostuvieron que si bien aumentó el costo, no fue el mismo porcentaje que la inflación.

“Se ha buscado un equilibrio en cuanto a los precios de alquileres. El aumento para los que renovaron el contrato fue de un 30%. El ajuste estuvo por debajo de la inflación. A fin de año, la mayoría de los que realizan estas transacciones son estudiantes, algunos nuevos y otros que, luego de dos años, quieren ir a un departamento mejor”, relató Montanaro a El Litoral.

Respecto al alquiler de familias, dijo que “en los últimos años están buscando más casas o departamentos que no están dentro de las cuatro avenidas”. El costo es mucho menor y están a pocos minutos en el centro de la ciudad. En el barrio Aldana, por ejemplo, se puede conseguir un departamento de una habitación a $8.500.