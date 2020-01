Con apenas 7 proyectos, una senadora del PJ y 2 radicales fueron los más prolíferos

El año legislativo se destacó por el gran logro de la última década: la sanción del nuevo Código Procesal Penal de la provincia. Pero en el Senado, que apenas sesionó en 18 oportunidades (sin contar las extraordinarias), los legisladores más prolíferos lo fueron con apenas 7 proyectos de ley. Hubo 4 legisladores que no presentaron ninguna iniciativa de ley.

La senadora Nancy Sand ocupa el podio por segundo año consecutivo, con 7 proyectos de ley. Pero comparte el primer lugar con los radicales David Dos Santos y Noel Breard también con siete iniciativas cada uno.

Sand, que renunció a su cargo para asumir como diputada nacional, había logrado en 2018 ser la legisladora con más proyectos de ley: 9 en total.

También el peronismo volvió a dar la nota en cuanto a legisladores con la peor performance, ya que el chamamecero Mario Bofill no logró elevar ninguna iniciativa de ley por segundo año consecutivo. El loretano concluyó su mandato el 10 de diciembre y pidió disculpas a todos los correntinos “por no poder realizar proyectos destacados”.

Con 70 años, aseguró que se retirará de la política.

El segundo lugar de los senadores que más expedientes presentaron se reparten entre los radicales Ricardo Colombi y Alejandra Seward, con 4 cada uno.

Graciela Rodríguez presentó 3, Nora Nazar 2, el fallecido Rubén Suárez, Carolina Martínez Llano, Víctor Giraud y Roberto Miño, todos con al menos 1 proyecto.

En total fueron 37 proyectos de ley en las 18 sesiones ordinarias. Además una veintena de iniciativas de resolución y un centenar de declaraciones.

En 2018 la faena legislativa en el Senado, con 23 sesiones, había dejado en total 51 proyectos de ley.

La Cámara de Senadores está conformada por 15 legisladores, de los cuales 5 concluyeron su mandato este año: Rubén Suárez reemplazado por Rita Vanderlan, Mario Bofill, Nora Nazar, Roberto Miño y Graciela Rodríguez (reelecta).

En total, el Senado sesionó durante 2016 en 21 oportunidades, de las cuales 18 fueron sesiones ordinarias y 3 extraordinarias.

A modo de balance de las actividades de la Cámara Alta y cierre del año legislativo, el vicegobernador destacó los resultados positivos obtenidos este año, particularmente “los debates constructivos que se dieron en materia de códigos; como el Código Procesal Penal que fue sancionado por unanimidad, por supuesto se ha avanzado en los análisis de otros códigos también, como así también en leyes importantes que fueron generadas tanto por el oficialismo como por la oposición”.

En 2018 fueron 28 debates, de los cuales 23 fueron ordinarias y cinco, extraordinarias.

Los números son totalmente distintos a los de 2017, ya que la Cámara alta apenas tuvo 13 sesiones ordinarias. Ese año se eligió un nuevo gobernador y se renovó la mitad de la Cámara baja así como un tercio del Senado.

La performance repuntó en 2016, año no electoral, cuando el Senado sesionó en 24 oportunidades.

En 2015, en tanto, la productividad legislativa volvió a bajar con apenas 21 sesiones ordinarias, aunque hubo sesiones extraordinarias como en los últimos cuatro años.