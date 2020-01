Inflación y estabilidad laboral, entre los desafíos que marcan estatales y privados

Representantes de gremios estatales y del sector privado coincidieron en que 2019 fue un año complicado para el sector del trabajo. El gran desafío fue mantener la estabilidad laboral, aunque hubo cierres y despidos, como así, intentar aminorar el impacto de la inflación, aunque escasos sindicatos lograron mejoras por encima de esta. No obstante, se mantienen buenas expectativas para 2020.

Los vaivenes macroeconómicos golpearon el poder adquisitivo de los magros bolsillos de los asalariados durante 2019, con una inflación anual que hoy se calcula superará el 50 por ciento. También, se observaba una constante preocupación por el mantenimiento de las fuentes laborales, ya que en el año anterior hubo anuncios de despidos tanto en el Estado nacional como en sectores privados. Informes del Ministerio de Trabajo de la Nación dan cuentan de los altibajos en el empleo registrado en la provincia (ver página 6).

Desde las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas indicaron que en Corrientes el diagnóstico era el de una emergencia laboral. Esta fue una situación que también se constató a nivel nacional con un decreto del presidente de la Nación, Alberto Fernández. En Corrientes, el cierre de una de las fábricas más grandes de la provincia, Massalin Particulares, ubicada en Goya, alertó a las autoridades gubernamentales, a los sindicatos, trabajadores y a la comunidad en general. Hoy se gestiona la posibilidad de instalarse una nueva firma tabacalera.

Industria

La baja de las ventas y de la capacidad productiva a nivel nacional fueron algunos de los indicadores de una contracción en la economía. La industria fue uno de los sectores más golpeados. En 2018 los coletazos de las aperturas de las importaciones y de la crisis cambiaria, como así los tarifazos contribuyeron al cese de actividades en textiles que se extienden en la geografía provincial. Tipoití debió parar su producción, un hecho inédito para la planta más grande de Capital, que emplea a unas 700 personas.

A diferencia del año anterior, en el transcurso de 2019 se contuvieron gran parte de los puestos en el sector textil, según se informó. Aunque hubo bajas. “Hoy las cinco empresas más grandes están trabajando”, dijo a El Litoral el secretario general de la Asociación de Obreros Textiles (AOT) Corrientes, Raúl Esquivel, entre ellas, en Goya y Monte Caseros.

Desde noviembre, según informó el sindicalista, opera la ex Alpargatas en Bella Vista, la cual fue adquirida por un nuevo grupo empresario. En Capital, Tipoití reactivará hoy su tarea, luego de un período de vacaciones que arrancó el 10 de diciembre pero, a diferencia del verano de 2019, esta vez no hay rumores de cierre, sino de sostener la producción. En abril del año pasado la firma había llamado a concurso de acreedores y se temía un parate definitivo.

“Esperemos que mejore el consumo interno y que se reactive la industria, la cual fue muy castigada”, señaló el representante gremial a este diario. Para 2020, con el recambio en Casa Rosada, “las expectativas son buenas” en el sector industrial, según señaló el secretario general de textiles en Corrientes.

“Casi ninguna actividad cerró un buen año”, indicó a El Litoral el secretario general del Sindicato de Cerveceros Corrientes, Pedro López. “Hubo despidos y cierres de empresas y fábricas”, señaló. “Las más perjudicadas fueron las textiles, tabacaleras, comercio y las Pymes”, sostuvo. El diagnóstico coincide con un escenario de emergencia que manifestaron desde otros sectores.

“La actividad cervecera cayó en volumen, pero pudimos mantener a la gente adentro. No tuvimos pérdidas de fuente de trabajo este último mes de 2019”, dijo López a este diario. A lo cual se sumó que “el consumo empezó a levantar un poco”.

Sin embargo, en la industria de la construcción, 2019 terminó en baja. Según afirmó días atrás a El Litoral el secretario general de Uocra Corrientes, Juan de Dios Avalos, se mantienen escasas fuentes laborales y se espera la reactivación de la obra pública para apuntalar al sector. Por el momento, en la ciudad, se desarrollan obras privadas.

Paritarias

“Con respecto a las paritarias, casi ningún gremio alcanzó a superar en porcentaje a la inflación”, dijo el secretario general de Cerveceros. “Sí, se cerraron acuerdos con iguales valores porcentuales a la inflación”, indicó sobre las negociaciones, las cuales fueron prácticamente permanentes en varios sectores, debido a las constantes subas de precio.

Los telefónicos mantuvieron aumentos salariales mensuales y los bancarios pudieron alcanzar un bono por su día de más de 50 mil pesos. De esta manera, lograron recomponer salarios.

Para los estatales provinciales el mayor inconveniente es alcanzar la canasta básica. “Hoy tenemos trabajadores precarizados que ganan menos de 10 mil pesos. Esto está muy por debajo de la canasta básica”, dijo a El Litoral el secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), seccional Corrientes, Walter Zamudio. “El 2019 fue un año doloroso para los trabajadores por la pérdida del poder adquisitivo”, evaluó.

“En general, ha sido un año muy difícil en el contexto nacional. Corrientes no ha quedado fuera de este contexto de ajuste. Sufrimos todas las políticas de ajuste”, indicó el representante de estatales a este diario. Indicó que ATE ha sido muy crítico sobre estos escenarios.

Desde el Gobierno provincial, por su parte, reiteraron en varias ocasiones que los incrementos se otorgaron en sintonía con la inflación. Los puntos porcentuales se asemejan, aunque los gremios señalan que es necesario avanzar en un diálogo en paritarias.

“Queremos que se cumpla la ley de paritarias, porque para las sanciones se la nombra pero no para las garantías”, indicó. Otro de los sectores que reclamaron dichas reuniones fueron los docentes a través de Suteco y de Acdp. “Este año esperamos que se cumpla la convocatoria”, había expresado a El Litoral el secretario general de Acdp, José Gea.

Por el momento, hay mesas de conversación con docentes. Habitualmente, antes del inicio de clases. En tanto, desde ATE, consideran como una buena señal la intención de “abrir el diálogo” que les manifestó el gobernador Gustavo Valdés, al momento de una breve entrevista con el representante gremial y trabajadoras del área de Desarrollo Social.

En este marco prometió, de acuerdo con lo informado desde ATE, que trabajará en otorgar un plus de 6 mil pesos a las becarias del área. “Es un analgésico para la dura realidad que atraviesan las compañeras que están nada más y nada menos que a cargo de tareas importantes como el cuidado de los abuelos y los niños”, indicó Zamudio.

Estatales

El punto fundamental será avanzar en la posibilidad de establecer un escalafón ya que, de acuerdo con el conteo que realizaron desde el gremio, son aproximadamente 600 las becarias que se desempeñan en Desarrollo Humano.

“El Gobernador se comprometió a abrir el diálogo durante el año y estamos a la espera, así sea en enero o más adelante”, indicó a El Litoral el secretario general de ATE Corrientes, Feliciano “Chano” Romero.

Zamudio, a su vez, señaló que son varios los sectores que están reclamando mejoras salariales y de condiciones laboral. Entre ellos, personal de Contaduría General de la Provincia, también reclamaron desde el IPS, como en Salud. Hoy los trabajadores del Ente Regulador del Agua realizarán una asamblea.

CGT

En el plano local se avanza con la posibilidad de activar la filial local de CGT. “Los Cerveceros somos parte de la Comisión Normalizadora junto con Panaderos, Suther, Sanidad, Acdp, y Utedyc. Estamos por buen camino en lograr la unidad del movimiento obrero correntino”, dijo López a este diario sobre las gestiones.

“Fuimos a Buenos Aires, a la CGT central a llevar el pedido de normalización de nuestra regional con la firma de 31 sindicatos. Allí fuimos recibidos por Héctor Daer, uno de los Secretariado Generales y por otros miembros del Consejo Directivo Nacional”, explicó. “Ellos nos pidieron seguir en esta tarea de unidad y creo que pronto habrá novedades al respecto”, sostuvo.

“La unidad es lo que buscamos por el bien de los trabajadores”, expuso. “La CGT filial Corrientes debe estar abierta y funcionando por el bien de todos los trabajadores correntinos”, expresó el secretario general de Cerveceros.