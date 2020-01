El campo de los Casafús sería el nuevo sitio de tributo a Cabral y un atractivo turístico

El Municipio de Pago de los Deseos alberga el lugar donde nació el sargento Juan Bautista Cabral, quien en el combate de San Lorenzo perdió su vida para salvar al general José de San Martín.Precisamente, ese heroico gesto del 3 de febrero de 1813 es recordado cada año en su terruño. En esta oportunidad, la Comuna planifica que el tributo se realice en el mismo lugar en el que nació y que es conocido como el campo Casafús. Al mismo tiempo que proyecta que ese sitio integre el circuito turístico en el que está el Parque Nacional Mburucuyá.

“El monolito donde hasta ahora se hacen los actos está en el área en el que se crió Cabral y es parte de una propiedad privada. Eso implica que para ingresar se debe pedir autorización previa, lo cual es complejo de articular porque generalmente la gente que quiere visitar la zona, está de paso o se queda pocos días por estos pagos”, comentaron a El Litoral desde la Comuna. Para subsanar esa situación y que durante todo el año cualquier persona pueda visitar el lugar donde nació el héroe correntino, indicaron que están trabajando en un proyecto con objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Con respecto a esto especificaron que “el lugar en el que nació Cabral está a pocos metros del sitio donde se erige actualmente el monolito y se lo conoce como campo Casafús. La familia que es propietaria de ese inmueble está muy predispuesta a realizar un acuerdo para que allí no sólo se mude el monolito sino que además el acceso sea libre. Y esto sería maravilloso”.

Para que esa posibilidad se concrete, sólo restaría que se habilite un camino de aproximadamente 100 metros. “El Municipio haría los trámites y después habría que realizar algunos trabajos pero no es muy complejo porque la ruta de acceso a esa zona ya está enripiada”, manifestaron. Al mismo tiempo, destacaron que “anhelamos que el próximo 3 de febrero ya se pueda realizar allí el acto en honor a Cabral”.

Una fecha para la que también esperan contar con sanitarios y agua potable. Pero, aclararon, “que queremos realmente darle el valor que se merece ese lugar histórico y que posee una gran riqueza natural que se puede observar a través de senderos con una abundante vegetación que, en algunas áreas, no sólo oficia de paredes sino también de techo. Por eso, proyectamos también en un futuro no muy lejano que ese lugar tenga la infraestructura necesaria para que los turistas puedan visitarlo”.

Sobre esto último, desde el Municipio de Pago de los Deseos remarcaron que “hay que tener en cuenta que ese sitio está en el camino que constituye uno de los pasos obligados para ir hasta el Parque Nacional Mburucuyá”.