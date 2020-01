Globos de Oro: todos los ganadores

La 77° edición de los premios Globo de Oro se realizó anoche en el Beverly Hilton de Beverly Hills, Los Ángeles. El director inglés Sam Mendes se alzó con el lauro a Mejor director por la película "1917", mientras que Quentin Tarantino se quedó con la categoría Mejor guión por "Había una vez en Hollywood".

Asombrado por el reconocimiento, Mendes manifestó: "Es una gran sorpresa, no hay un solo director acá o en el mundo que no esté a la sombra de Martin Scorsese. Agradezco al increíble elenco y por supuesto a Roger Deakins, sin él no hubiera sido posible".

Por su parte, Tarantino al subir al escenario expresó: "Cuando uno escribe solo realmente no hay a quién darle las gracias, pero en esta ocasión, más que de costumbre, tuve un elenco fantástico que sacó lo de las páginas y le añadió una capa diferente que lo trascendió a lo escrito".

En tanto, las series televisivas "Succession", de Jesse Armstrong; "Chernobyl", de Craig Mazin; y "Fleabag", de Phoebe Waller-Bridge, encabezaron el podio con dos lauros cada uno en una celebración variada que también premió entre las tiras a "The Crown" y "The Act".

Además, en lo que concierne a las producciones cinematográficas, "Señor Link", la de menor presupuesto -tan solo 26 millones de dólares- de las cinco que compartían el rubro, se quedó con el premio a Mejor película animada.

Con respecto de los homenajes de la gala, el premio Carol Burnett a la trayectoria en TV fue para Ellen DeGenere, mientras que con 63 años y más de 80 películas en su haber, Tom Hanks fue reconocido con el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria.

La lista completa de premios entregados a las series televisivas y la nómina provisoria de ganadores de producciones cinematográficas es la siguiente:

CINE

Mejor película (Drama): 1917

Mejor musical o comedia: Érase una vez en... Hollywood.

Mejor actor (Drama): Joaquin Phoenix-'Joker'.

Mejor actriz (Drama): Renée Zellweger-'Judy'.

Mejor actor de musical o comedia: Taron Egerton-'Rocketman'.

Mejor actriz de musical o comedia: Awkwafina-'The Farewell'.

Mejor actriz de reparto: Laura Dern-'Historia de un matrimonio'.

Mejor actor de reparto: Brad Pitt-'Érase una vez en... Hollywood'.

Mejor director: Sam Mendes-'1917'.

Mejor guion: Quentin Tarantino-'Érase una vez en... Hollywood'.

Mejor película animada: Mr.Link, el origen perdido.

Mejor película en idioma extranjero: Parásitos.

Mejor banda sonora: Hildur Guðnadóttir-'Joker'.

Mejor canción original: I'm Gonna Love Me Again- Elton John, Bernie Taupin- 'Rocketman'.

TELEVISIÓN