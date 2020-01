Residuos: el Municipio ratificó que no avalará ningún plan que dañe a San Luis

Hace varias semanas comenzó el debate por un proyecto para tratar residuos sólidos urbanos en un predio adquirido por una empresa en la segunda sección rural de San Luis, el paraje Pontón. Por un lado, un grupo de vecinos sostiene que el relleno sanitario que se haría, contaminaría las napas de agua y afectaría el medioambiente. Y por el otro, desde la Municipalidad afirman que todavía no dieron su aval para ningún tipo de tratamiento, sino que el tema será analizado en el Concejo recién cuando el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) se expida sobre la viabilidad del proyecto.

En este contexto, ayer pobladores volvieron a convocar a los vecinos para una nueva asamblea mañana a las 19 frente al Municipio, como parte de los planteos de objeción al proyecto de relleno sanitario. Además están invitando a una charla con ambientalistas programada para las 20 en el Club Social. Cabe recordar, tal como publicó El Litoral, hace varios jueves se vienen reuniendo sanluiseños en la vereda de la Comuna para conversar sobre esta iniciativa y sus implicancias.

En tanto el Municipio emitió este martes un comunicado en el que expresó “que ninguna dependencia de la Municipalidad y ningún órgano del Deliberativo Comunal otorgó autorización o aprobación alguna relacionada con instalación de un basural a cielo abierto”.

Tras citar que suscriben como “Departamento Ejecutivo, la Presidencia del Concejo y los ediles del Frente de Todos”, manifiestan que “deseamos expresar las en forma clara y contundente siguientes consideraciones”, enumeradas en 10 puntos.

En primer lugar señalan que “el Ejecutivo municipal e integrantes del Concejo Deliberante venimos manteniendo reuniones técnicas y encuentros con distintos sectores de la sociedad civil, instituciones, organismos gubernamentales, organizaciones de profesionales y vecinos en general a fin de recoger opiniones y escuchar planteos técnicos referidos al proyecto de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos que será presentado ante el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa)”.

Segundo, que “se aclara que no se trata de un basurero a cielo abierto como, erróneamente, están informando algunas personas”.

Seguidamente indican que “deseamos expresar, en forma clara y contundente, que estamos en contra de cualquier proyecto que represente daño o impacto ambiental: le decimos no a los basurales a cielo abierto, a cualquier foco de contaminación de nuestros recursos naturales y a toda iniciativa -pública o privada- que represente algún riesgo para la salud pública y el bienestar medioambiental”.

En el cuarto punto, dicen que “ante la presentación del proyecto de Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos realizado por la empresa concesionaria del servicio de recolección de residuos de la Ciudad de Corrientes, el Ejecutivo municipal de San Luis del Palmar otorgó la autorización de prefactibilidad; pero al solo y único efecto de que la firma presente el proyecto ante el Icaa, organismo dependiente del Gobierno de la Provincia que realizará el estudio de impacto ambiental y analizará técnicamente la iniciativa”.

En otro fragmento, se refiere que “será el Icaa quien realice los estudios técnico-científicos de impacto ambiental, coordinará la audiencia pública que demanda este tipo de iniciativas y definirá la aprobación o el rechazo del proyecto que presentará la firma”.

También dan cuenta que “la firma propone construir, en el predio de 220 hectáreas, una moderna Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en el que se reciclarían y tratarían únicamente los residuos de Capital y de San Luis del Palmar.

Por otro lado sostienen: “Nos encontramos abiertos y predispuestos al diálogo institucional democrático para recibir todo tipo de opiniones, planteos, observaciones y propuestas”,