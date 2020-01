La oposición pidió congelar el boleto, la Municipalidad que “gestionen fondos”

Aún sin sesionar, hay polémica en el Concejo Deliberante de la ciudad. Sucede que los concejales del Frente de Todos presentaron un proyecto en el que solicitaron la adhesión al congelamiento de la tarifa del boleto de colectivos fijado por el Ministerio de Transporte de la Nación. La respuesta no se hizo esperar por parte el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, Jorge Sladek: “Si tanto interés tienen en trabajar para mejorar las condiciones, en vez de hacer demagogia, realmente gestionen en la Nación los fondos necesarios para implementar esa medida en nuestra ciudad”.

El funcionario municipal, sin pelos en la lengua, opinó respecto de la propuesta impulsada por el interbloque opositor en el Concejo Deliberante capitalino. “Ellos actúan de una forma demagógica y sin intenciones reales de mejorar la situación, ya que Corrientes no recibe los fondos del Gobierno nacional como para implementar realmente el congelamiento de tarifas”.

“Son miles de millones de pesos que en Buenos Aires, por ejemplo, sí los reciben, y es a partir de allí que pueden frenar los incrementos”, expuso.

El proyecto de la oposición se oficializa tras la aprobación, el 19 de diciembre, del incremento de 19 a 30 pesos del valor del boleto de transporte urbano de pasajeros, que fuera oportunamente analizado, debatido y votado en sesiones extraordinarias del Concejo capitalino.

Esta sesión antecede a la resolución 4/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación, que suspendió por 120 días la aplicación de aumentos en cuadros tarifarios del sistema de transporte público de pasajeros y que aplica solamente en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

En ese sentido, Sladek recordó que “si bien el Gobierno nacional aclara que en el Presupuesto 2020 habría un nuevo esquema de subsidios para el transporte público, en la práctica lo que sucede es que la Nación envía los fondos solamente a Buenos Aires, no así al resto, por lo que beneficia a unos 15 millones de argentinos, pero mientras tanto, otros 25 millones quedan afuera”.

“Esto no es nuevo, ya lo vimos en las anteriores gestiones del kirchnerismo. Es una acción que la pretenden disfrazar de contemplativa y federal, pero que es claramente unitaria y discriminativa”, aseguró el secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana municipal.

“Es una medida que afecta a todas las provincias, como, por ejemplo, a Mendoza, desde donde el propio Alfredo Cornejo (ex gobernador, actual diputado nacional y presidente de la UCR nacional) habló sobre el reparto inequitativo de recursos, tanto en energía como en transporte, al decir que es algo que va en directo detrimento del interior del país”, señaló.

“Cornejo recordó que las provincias que deseen adherirse al congelamiento deberán afrontarlo con sus propios recursos y que esto configura una clara discriminación contra el resto de las provincias, con lo cual coincido en un ciento por ciento”, expresó Sladek.

“Es algo que ya lo vimos durante más de una década del kichnerismo: centralismo y concentración de recursos en Buenos Aires y discriminación a las provincias, perjudicando a aquellas que no pertenecen a su mismo espacio político”, resumió.

“Entonces, lo que podrían hacer en nuestra ciudad los concejales de la oposición, si tanto se preocupan, es gestionar con sus compañeros kirchneristas del Gobierno nacional los fondos correspondientes para los correntinos, para que la medida sea verdaderamente aplicable”, disparó.

El proyecto

Los concejales Fabián Ríos, Magda Duarte, Lorena Acevedo Caffa, Soledad Pérez, José Salinas, Germán Braillard Poccard y Omar Molina le presentaron al intendente Eduardo Tassano nota de elevación y proyecto de ordenanza con el que proponen que la ciudad de Corrientes se adhiera a la resolución 4/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación, que suspendió por 120 días la aplicación de aumentos en cuadros tarifarios del sistema de transporte público de pasajeros.

El cuerpo votó favorablemente el aumento del boleto el pasado 19 de diciembre. Con el voto de Encuentro por Corrientes la tarifa plana subiría de 19 a 30 pesos.

Sin embargo, por demoras habituales en los trámites por la tarjeta Sube ese aumento todavía no se produce. Ahora, el peronismo propuso postergarlo al menos hasta el 30 de abril.