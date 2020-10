La Serie A de Italia aplazó el partido entre Genoa y Torino por casos de covid-19

La Liga de la Serie A de Italia tomó hoy la decisión de aplazar el partido del próximo sábado entre Genoa y Torino, debido a los quince casos de contagio por coronavirus entre los jugadores y cuerpo técnico del conjunto genovés.

El club de la ciudad de Turín, en tanto, confirmó la decisión del máximo ente del fútbol italiano en su cuenta oficial de la red social Twitter con el escudo del club como imagen y la palabra “aplazado”.

En el Torino juega el defensor argentino Cristian Ansaldi, ex Newell's Old Boys, mientras que en el Genoa lo hacen Marcos Curado, ex Arsenal de Sarandí; y Claudio Spinelli, ex Gimnasia y Esgrima La Plata.

Genoa se encuentra en la 13ra. posición con 3 unidades, en tanto que Torino se ubica en el 16to. lugar sin puntos.