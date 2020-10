Por José Ceschi

¡Buen día! “Teníamos la seguridad de que la solidaridad estaba intacta. Debíamos mostrarnos creíbles, actuar de manera que se contagiaran esas ganas de ayudar. En esto inventamos un sistema en donde no juntamos, no guardamos, no recolectamos. Mostramos dónde está el que necesita una silla de ruedas y el que la tiene. Anunciamos dónde está el uno y el otro, para que vean que es creíble. Y supimos que en la medida que aumenta la credibilidad, aumenta la solidaridad”.

Estas palabras forman parte de un interesante reportaje realizado por Inés Correa a Juan Carr, creador de la Red Solidaria y su entusiasta coordinador. La solidaridad no es cosa nueva para él, pues desde que ingresó a los 9 en un grupo scout aprendió que es un modo de vivir al servicio de quienes lo necesitan. Entre las muchas anécdotas que pueblan su memoria, rescato una, contada por él mismo en el citado reportaje:

“Un día, entre las dos misas de la tarde, murió un linyera que estaba en la puerta de la parroquia. Habían pasado alrededor de 2.000 personas y nadie se había dado cuenta de que él estaba ahí, se había muerto al lado nuestro. Sentí algo raro. Recuerdo que me paré arriba de un banco y empecé a gritar. Era un reclamo a todos los que estábamos ahí. ¿Cómo nosotros, que veíamos a Jesús crucificado en la misa, no habíamos visto que en ese momento teníamos ahí a quien lo representaba y se había muerto sin que nos diéramos cuenta? En ese momento importante me di cuenta de la capacidad que tenemos de marginar. Esto lo digo con amor, porque yo también estaba ahí”.

Por eso hoy puede decir: “El prójimo es aquel que tiene derecho de esperar algo por mí”. Alienta una cultura solidaria, “en la que una persona o una comunidad se detienen a pensar en el otro, a mirarlo, y se proponen transformar la realidad del otro positivamente”.

La Red se está difundiendo en distintas ciudades del mundo, con buena respuesta de gente generosa. “La solidaridad no es para especialistas; es para cualquiera”, dice Carr. “Nosotros creemos que cualquier persona puede hacer algo por el otro…”.

Que estos buenos ejemplos se sigan multiplicando.

¡Hasta mañana!